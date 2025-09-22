La grave acusación de Mar Flores a Alessandro Lequio: "Tiene grabados a famosos con chicas exuberantes"

La publicación de “Mar en calma”, las memorias de Mar Flores, han despertado fantasmas del pasado y reavivado viejas polémicas. Entre ellas, el enfrentamiento entre la autora del libro y Alessandro Lequio, otrora su amante y al que acusa junto al resto de “jinetes del apocalipsis” (Carlo Costanzia padre, Kiko y Coto Matamoros) de la publicación de sus fotografíasen la cama en la portada de la extinta revista “Interviú”.

Según Flores, fotografiar y grabar a personas en situaciones íntimas sin su consentimiento era costumbre para el italiano, que tendría en su poder imágenes de rostros muy conocidos. Una acusación de la que María Patiño se ha hecho eco en el programa de Canal Quickie “No somos nadie”. En boca de la modelo, la presentadora del formato ha comentado: “Lequio tiene vídeos de gente conocida con modelos. Mar Flores dijo literalmente: ‘No sé si en su casa me ha podido grabar mientras hacíamos el amor, pero sé que hay otro famosos a los que sí tiene grabados con chicas exuberantes’”.

Una grave acusación que María Patiño atribuye a Mar Flores y que Kiko Matamoros confirma. Aunque desconoce si cuenta con vídeos íntimos, el tertuliano sí explica que Lequio tiene en su poder fotografías de “gente muy poderosa económicamente” subiendo o bajando de jets privados o entrando y saliendo de fiestas: “Algunos son amigos de Fernando Fernández Tapias que se hacían acompañar con este tipo de chicas…”.

Una de las mujeres que sospecharía de haber sido grabada por Lequio en una situación delicada es Sonia Moldes, su expareja. Mantuvieron una relación sentimental hace más de veinte años, aproximadamente entre 1997 y 1999.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo Vamos a ver

No es la primera vez que Moldes se pronuncia sobre Lequio y no le deja en muy buen lugar. En varias ocasiones ha explicado que, durante sus años de relación, hubo episodios de celos, discusiones, infidelidades y momentos de tensión debido al carácter posesivo de Lequio, pero también una complicidad sexual intensa.

El fin de su relación llegó hacia el verano de 1999, justo cuando Lequio conoció a María Palacios, con quien luego entablaría una relación tan formal que se ha alargado hasta hoy y con la que ha tenido una hija.

Posteriormente se produjeron sonados mediáticos entre Lequio y Moldes, sobre todo cuando aseguró que el italiano fue infiel a María Palacios con ella. Unas acusaciones que el conde desmintió asegurando que su relación con Sonia fue cosa del pasado.