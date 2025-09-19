Entrevista
Hablamos con Belén Ro sobre su cáncer: "Aquí estoy, casi un año después y sin tumor"
La periodista asistió al cumpleaños de Terelu Campos y allí se sinceró con LA RAZÓN sobre cómo ha vivido este último año desde el diagnóstico de su enfermedad
A finales del pasado mes de noviembre, Belén Rodríguez anunció que se retiraba temporalmente de la televisión para recuperarse del cáncer de garganta que padecía. Fueron meses complicados, y aunque el camino no ha terminado, la periodista celebra que se encuentra mucho mejor y más o menos recuperada.
Asistió este miércoles a la celebración por el 60º cumpleaños de Terelu Campos, y allí charló con LA RAZÓN sobre su enfermedad, su relación con las Campos y su forma de vivir la vida día a día, sin hacer muchos planes a largo plazo.
-¿Cómo se encuentra?
De salud estoy recuperándome. Es más difícil de lo que pensaba, porque yo pensaba que se acababa el tratamiento y que ya todo acababa, pero todo tiene su proceso. Aun así, estoy bien. Las pruebas están saliendo bien, todo lo que hago está saliendo bien, lo que pasa es que hay una serie de efectos secundarios y de secuelas que voy superando poco a poco. Es un proceso relativamente largo, pero estoy en él.
-Qué sorpresa verte aquí. ¿Se puede decir que ya te has reconciliado al 100 % con las Campos?
Bueno, con Carmen yo creo que sí, ya lo hemos contado… Con Terelu tampoco ha habido más reconciliación de lo que habéis visto: me invitó a su cumpleaños y he venido, pero tampoco nos hemos... No ha pasado nada más que lo que habéis visto: que hemos coincidido algún fin de semana en “Fiesta”, que me ha invitado a su cumpleaños y que he venido.
-No sé si pudiste ver la entrevista de Rocío Flores en “¡De viernes!”
Es que mira, de ese tema no quiero volver a opinar. Es un tema por el cual lo pasamos muy mal casi todos y la historia ya está contada. Es que yo no te puedo decir nada nuevo que no haya dicho. No hay que reescribir nada. Yo lo que dije es lo que seguiré diciendo siempre, y como creo que ya se contó en su momento, pues no me gustaría hablar porque es un tema que nos hizo mucho daño a todos, creo.
-¿Cómo se encuentra sentimentalmente hablando?
Yo sentimentalmente nada. Soltera y libre. No tengo pareja, ni la quiero. Estoy libre y fenomenal. Feliz. Yo siempre he defendido que los solteros vivimos mejor. Yo al menos me he vuelto súper egoísta, porque llevo muchísimos años viviendo sola. Con los años nos volvemos egoístas.
-¿Cómo quiere celebrar su próximo cumpleaños?
Mi próximo cumpleaños es el 23 de marzo, y el año pasado justo acababa de terminar el tratamiento, así que, ¿sabes lo que me pasa? Que yo ya no hago planes de futuro. Porque yo tengo controles del cáncer cada mes y medio, y aunque todo va bien, prefiero ir viviéndolo, ya veré. No hay que hacer planes a muy largo plazo, eso es un error tremendo. Yo vivo el día a día, lo he hecho siempre y bueno, pues ya veremos.
-Enhorabuena por haber dejado de fumar
Gracias, pero cuesta, ¿eh? Yo fumaba tres paquetes al día, por eso tuve lo que tuve. Es difícil dejarlo, pero es que hay que superarlo.
-La actriz Antonia San Juan también anunció la semana pasada que padece cáncer.
Sí, lo vi… Cada persona somos un mundo y cada cáncer es un mundo. Cuando a mí me diagnosticaron y venía la gente a hablarme de su cáncer, yo prefería no saber nada. Si a ella le sirve de algo mi experiencia, yo estoy aquí para contarle lo que sea, pero únicamente mi experiencia, porque claro, es que yo no puedo hablar de nada más.
Sí le puedo decir que yo tenía un cáncer súper avanzado, que lo superé y que, por supuesto, se puede superar. Que se ponga en manos de los médicos, que es lo más importante, que sea súper obediente, que es lo que hice yo, y que aquí estoy, casi un año después y sin tumor. Se puede hacer. El cáncer es una enfermedad que nos afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada dos hombres, que es una bestialidad las estadísticas, así que hay que luchar y hacer las cosas bien. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo, tenemos unos oncólogos maravillosos que nos tratan con muchísimo mimo a los pacientes. Le puedo decir a Antonia San Juan o a cualquier persona que padezca la enfermedad que es una enfermedad dura, que piensas que acabas el tratamiento y acabas la enfermedad, pero luego está también la historia anímica, que es complicado digerirlo una vez que pasas todo, pero que adelante y que se puede, que por supuesto que se puede.
