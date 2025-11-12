Hablamos con Blanca Romero sobre la complicada situación de su padre: "Me doy cuenta de lo importante que es llevar alegría a los enfermos"

Blanca Romero acostumbra a lucir siempre una enorme sonrisa, incluso cuando la situación no es la más favorable. La actriz y el resto de su familia atraviesan un momento complicado a raíz de los problemas de salud que sufre su padre, Rafael Romero, un bache sobre el que ella se ha sincerado en LA RAZÓN tras llegar de visitarlo en su Asturias natal.

-¿Cómo se encuentra?

Estoy mejor. He estado en casa, me comí a besos a mi padre y a mis perros, y eso me curó el corazón. Así que bien.

-Su padre va mejorando, ¿no?

Sí. Es increíble cómo influye el estado de ánimo en una enfermedad. Hay que sonreír, intentar ser persona vitamina. La energía, la fuerza y la alegría curan muchísimo.

Cuando estuve allí pasó algo precioso: fue besar a su nieto y volvió a hablar. Le iban a sondar porque dudaban de si podía tragar y de repente se comió un yogur. Resucitó. Me hizo darme cuenta de lo importante que es llevar alegría a los enfermos.

"Quiero volver a visitar a niños hospitalizados"

Hace años visité a niños hospitalizados, lo pasé fatal y no pude volver, pero ahora quiero retomarlo. Hace poco en una gasolinera se acercó una chica que me dijo que cuando era niña le conté un cuento en el hospital y que eso la impulsó a querer ser actriz. Ese tipo de cosas te marcan.

-Su hija reivindicaba la situación de las personas dependientes. ¿Qué piensa de esas esperas tan largas?

Es terrible. Hay gente con esperas de 30 meses y cuando llega la ayuda, ya han fallecido. No puede ser. Si alguien no puede valerse por sí mismo, es urgente. No pueden morir solos en su casa.

Y ya cosas más superficiales, pero igual de necesarias: no puede ser que en un hospital te cobren por ver la tele. Que no les permitan ver un programa para distraerse. En la cárcel hay televisión. En un hospital también debería haberla, y gratis. Hay mucho que revisar.

Blanca Romero en un evento de la firma de joyas Rabat Gtres

-Hablemos del programa “Bailando con las estrellas”. ¿Cómo está viviendo la experiencia?

Me está encantando. Me ayuda a perder el nervio, la vergüenza, el sentido del ridículo. Aunque no lo parezca, soy muy vergonzosa. Solo quienes me conocen de verdad ven mi esencia, que es mucho más dulce y graciosa.

El baile me está ayudando a romper esa coraza, igual que el cine. Los domingos, que es el único día que no bailo, ya estoy pensando en volver.

"Tengo una costilla fisurada por un porté en 'Bailando con las estrellas'"

Eso sí, tengo una costilla fisurada por un porté. Tengo que dormir de un lado y el baile de este sábado se me va a complicar un poco, pero bailaré igual.

-¿Qué tal con sus compañeros?

Muy bien, todos son maravillosos. Bárbara Rey, en concreto, es espectacular. Se deja hacer de todo, tiene una flexibilidad que yo ya quisiera. Bailar es sano, es bonito; por eso a veces se inventan piques para generar contenido, porque en realidad nos llevamos fenomenal.

-A su hija no le cae bien el jurado.

Nada, se ha enfadado muchísimo. Y sí, me dan pocos puntos. Supongo que esperan mucho más de mí. Yo siento que hago todo lo que puedo, pero bueno, parece que “supuestamente” puedo hacer más.

El día que llegue a un diez, si llego, lo celebraré. Pero la flexibilidad no es lo mío y los portés… bueno, ya me he roto una costilla. Empecé un poco tarde.