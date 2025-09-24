Hablamos con Elsa Pataky: "Mis hijos se han criado un poco salvajes, me costaría meterles en la ciudad"

Radiante y elegante; bella e imponente, Elsa Pataky ha vuelto unos días a su España natal para atender varios compromisos profesionales, aunque en su agenda siempre deja un hueco para el ocio, reencontrarse con viejos amigos y reconectar con sus raíces. “Siempre me pone feliz venir. Me encanta estar aquí, pasar unos días, comer bien y ver a mi gente. Ahora vengo más porque mis hijos pequeños se van haciendo grandes y son más independientes, así que cuesta menos dejarles. Me gusta estar aquí. Al fin y al cabo, es de dónde soy”, comentó la actriz ante LA RAZÓN en un evento de Biotherm, la marca de cosméticos de la que es embajadora.

-¿Ha venido sola o con su familia?

No, ahora he venido sola. A mi familia le encanta España y sus tradiciones. Mis hijos disfrutan mucho de la comida española, el jamón, los churros… Cuando vamos al supermercado, me gusta comprar galletas María, que las tomaba yo cuando era pequeña, porque quiero compartir con ellos esas cosas que disfrutaba.

-Parece que España está de moda, y muchos famosos se han mudado aquí. ¿Ustedes se lo plantean?

Nuestra vida está en Australia. Mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes. Me los traigo a la ciudad y a las dos semanas ya se quieren marchar porque ellos se dedican a surfear, estar en la playa, con las motos. Cuando se han acostumbrado a esa vida, es muy difícil meterles en una ciudad. Además, para mí siempre había sido un sueño vivir en una granja, en la naturaleza. Lo he conseguido y haberles podido dar eso a mis hijos es maravilloso. Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora, aunque fuese mi deseo.

-Este verano cumplió 49 años, ¿cómo lo hace para seguir tan estupenda?

No sé si hay algún secreto. Yo creo que sentirse bien por dentro es lo principal. Siempre he sido una persona positiva, y ver la parte bonita de la vida hace que te sientas bien. Lo que ves por dentro es lo que ves por fuera. Todos tenemos momentos más delicados o más tristones, pero hay que intentar ser positiva. Cuando me levanto, siempre les digo a mis hijos ‘hoy va a ser un gran día’. Hay que sonreír incluso cuando estés triste.

-¿Qué le diría a su yo de hace unos años sobre las exigencias en cuanto a la belleza?

Que no se lo tome todo tan personalmente ni tan a pecho porque todo pasa. Cuando eres joven tienes mucha ambición y lo quieres conseguir todo muy rápidamente. Yo he aprendido mucho de la paciencia. Mis hijos me han enseñado muchísima paciencia, porque para mí, antes, todo tenía que ser al momento. Ahora veo que mi hija es un poco así también e intento tranquilizarla, pero es muy difícil porque eso te lo da la vida, la madurez.

Elsa Pataky en un evento de Biotherm Gtres

-¿Cómo está Chris, su marido?

Chris está muy bien, está trabajando sin parar. Está feliz.

-Hemos visto un par de veces a sus hijos mellizos en photocalls y presentaciones, ¿les empieza a gustar ese mundillo?

Lo disfrutan porque es un día especial. Es un día muy diferente y evidentemente les sorprende, es nuevo para ellos. De momento, son curiosos y les gusta estar ahí y ver cómo hacemos entrevistas, y nos acompañan a los rodajes de vez en cuando. Para ellos, es parte de la diversión.

-¿Le gustaría que siguieran sus pasos como actores?

No lo sé, la verdad. Es un mundo difícil y complicado, pero también tiene aspectos maravillosos. Esta profesión te permite viajar y experimentar muchísimas cosas. Pero también tienes muchas desilusiones y muchos altibajos. Que hagan lo que les haga felices.

-El otro día comentó que no le gustaría que repitieran sus errores. ¿A qué errores se refería?

Bueno, no sé si habré dicho eso exactamente, porque yo creo que, aunque los puedo advertir, tienen que cometer sus propios errores, que es de lo que se aprende. Las lecciones de vida son las que más te enseñan, y creo que tienen que pasar por eso. Además, todas las madres lo saben: por más que digas a tus hijos ‘no hagas esto porque te puede pasar esto’, al final lo van a hacer.

La familia Hemsworth en un estreno Gtres

-¿Son buenos estudiantes?

(Ríe) Bueno, lo normal.

-Enseguida se van de boda… Su cuñado Liam ha pedido matrimonio a Gabriella Brooks, ¿cómo es ella?

Gabi es una mujer maravillosa. Creo que hace feliz a Liam y que van a disfrutar mucho. Él ahora está rodando en Londres y no están en Australia, así que no he tenido oportunidad de verlos, pero cuando vengan podré abrazar a Gabi y felicitarla. Con ella me llevo maravillosamente. Es una persona encantadora, muy feliz y muy positiva. Me gusta mucho.

-¿Qué consejo les daría de cara a su matrimonio?

Cada matrimonio es un mundo, y lo que funciona para unos no funciona para otros. Lo mejor es que disfruten de cada momento.

-¿Y qué es lo que les ha funcionado a usted y a su marido, Chris Hemsworth?

No es ningún secreto. Yo creo que hay que invertir tiempo. Hay que invertir el esfuerzo en la otra persona. Crecer juntos. Seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y va madurando de formas diferentes. Encontrarse continuamente y tener reencuentros, y tener citas. Ir a cenar juntos. Yo creo que eso es importante. No olvidarte de que hay que cuidar la pareja.