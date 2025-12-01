Hablamos con el entorno de Lydia Lozano sobre la salud de su marido: "Es más grave de lo que parece"

Lydia Lozano atraviesa un momento muy complicado a consecuencia de los problemas de salud que está sufriendo su marido Charly, una situación difícil sobre la que ella misma se sinceró.

“Después de unos meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia… Pues bueno, sigue en el hospital, pero se va a poner bien. Es que estoy muy cansada. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro”, dijo Lozano entre lágrimas en “¡De viernes!”, un programa del que desde entonces se ha mantenido ausente para estar junto a su marido.

Por desgracia, parece que las circunstancias no han mejorado y Charly sigue ingresado en el hospital. Muchas semanas fuera de casa que hacen mella en su estado anímico y en el de su mujer, tal y como muestran las imágenes de Lydia Lozano que han visto la luz recientemente.

La periodista aparece en las inmediaciones del hospital completamente abatida, agotada y preocupada por la salud de su marido. Lo que empezó como un pequeño bache de salud se ha convertido en una dolencia “más grave de lo que parece”, confirman a LA RAZÓN fuentes del entorno de Lydia, quien no ve el momento de que den el alta a su amado Charly.

Lydia Lozano, muy preocupada por su marido Charly Gtres

Los meses pasan y los detalles que llegan desde el hospital no son muy halagüeños. Hay que tener en cuenta que Charly se sometió a una “delicadísima” operación y que el proceso de recuperación es lento y molesto.

Sobre el problema de salud al que se enfrenta Charly, el compañero de trabajo de Lydia Lozano, Antonio Rossi, ofreció algunos detalles en “¡De viernes!”: “Ha sido una cosa complicada y grave, o sea que no ha sido ninguna tontería. Cuando llegó a casa [tras un primer ingreso en el hospital] le pasó otra cosa todavía más gorda que traía del hospital, y tuvo que volver a ingresar de urgencia”.

Desde entonces, el marido de Lydia Lozano permanece ingresado y ella se ha mantenido a su lado. Charly se encuentra “dopado”, según su mujer, es decir, medicado para hacer más llevadera su estancia en el hospital. Sin embargo, este más de un mes sin casi salir del centro médico han pasado factura a la icónica tertuliana, cuyo estado anímico empieza a resentirse, puesto que ya pasaba por sus horas más bajas a consecuencia de la muerte de su madre el pasado abril.