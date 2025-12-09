Hablamos con Gabriela Guillén: "Si mi hijo no conoce a sus hermanos, ¿cómo va a pasar las Navidades con ellos?

La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne no es tan satisfactoria como a la paraguaya le gustaría. Ella acusa al cantante de “desentenderse” del hijo de ambos y de no ayudarla económicamente en su manutención. Gaby, como la conocen sus íntimos, se queja de una situación que le parece insostenible. Falta por ver si ese presunto acuerdo al que llegaron recientemente ambas partes se hace efectivo pronto.

– Se ha publicado que tiene serios problemas económicos y muchas deudas. ¿Es cierto?

– No es verdad, no sé de dónde han sacado esa información. Es mentira. El negocio funciona bien, ni tengo deudas ni estoy agobiada económicamente. Son ganas de hacerme daño…

– ¿Cómo se encuentra su hijo?

– Está muy grande, en eso se parece a su padre. A finales de diciembre cumplirá su segundo cumpleaños. Me duele que el niño no tenga contacto con Bertín, que no le vea crecer…

– ¿Le gustaría que el niño pasara unos días con su padre y sus hermanos en Navidades?

– Pero si no conoce a sus hermanos y hermanas, y prácticamente no tiene contacto con su padre. ¿Cómo va a pasar las Navidades con ellos?

– Pues alguna de las hermanas ha expresado su deseo de conocer al pequeño.

– Una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Ninguna ha conocido al niño ni me ha llamado para venir a verle.

Gaby es contundente cuando asegura: “Soy el padre y la madre para mi hijo, no le quepa la menor duda, así me siento yo a la vista de las circunstancias. En este sentido, me veo como una madre coraje. Tengo muy asumida la situación, allá cada uno con su conciencia. Yo me encuentro sola, mi madre ya no está en España, y me ocupo de todo. Pero llegará algún día en el que mi hijo me pregunte dónde está su papá…”

Gabriela Guillén De viernes

– Está escribiendo sus memorias, que prometen ser polémicas.

– Sí, poco a poco las voy escribiendo a ratos. ¿Polémicas? Ya veremos, me limitaré a contar la verdad de todo lo que me ha ocurrido en la vida.

– ¿Bertín quedará malparado?

– Más bien, quedará inexistente.