Hablamos con Marta Lozano sobre su segundo embarazo: "Está siendo totalmente diferente al primero"

Anoche se celebró la tercera edición de los premios GenZ Awards 2025, galardones creados y desarrollados por Mediaset España a través de su filial Publiespaña,el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. Los influencers y creadores de contenido más importantes de nuestro país se dieron cita en el espacio la antigua Estación del Norte para vivir una de las noches más importantes de internet. En total, más de 65 candidatos preseleccionados lucharon por alzarse por algunos de los 15 premios otorgados en la velada. El show, conducido por Laura Escanes y Xuso Jones, contó con Marina Rivers y Marta Díaz como presentadoras del streamming de la alfombra roja de la gala. Malmö 040, Mafalda Cardenal y Lucía de la Puerta fueron los encargados de poner música a la cita con sus actuaciones.

Numerosos rostros conocidos desfilaron por la alfombra roja de los GenZ Awards 2025. Laura Escanes, Sofía Surfers, Carlos Peguer, Lola Lolita y Sofía Hamela fueron algunos de los protagonistas de la noche. Una de las celebrities que más miradas acaparó a su llegada al Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid fue Marta Lozano, nominada en la categoría de "Moda". Durante el photocall, LA RAZÓN habló en exclusiva con la influencer sobre esta nominación y su segundo embarazo.

Marta Lozano, orgullosa de su trabajo y de ser influencer

"Estoy muy bien. Tengo muchas ganas de pasármelo bien esta noche. Estas galas suelen ser muy divertidas", reconocía Marta Lozano a este periódico antes de comenzar la gala de los GenZ Awards. Emocionada por su nominación, la influencer nos confesaba que estaba muy satisfecha y orgullosa de todo su trabajo este año: "También hay compañeras que se lo merece y estoy feliz de estar nominada esta noche".

La valenciana es considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Para ella, "la moda ha cambiado mi vida". "Llevo 12 años dedicándome a esto y estoy feliz. Estoy contenta de poder dedicarme a esto", declara Lozano. Pionera en esta profesión, sabe mejor que nadie lo que es el 'hate' en redes y defiende su trabajo por encima de todo. "La etiqueta de 'it girl no me incomoda, al igual que me llamen 'influencer' con todo despectivo. Estoy super orgullosa de serlo y lo llevo por bandera".

Sobre las críticas en redes, Marta Lozano ha conseguido que no le afecten. "En otro momento de mi vida me afectaban más los comentarios negativos pero ahora, conforme pasan los años, me dan igual. Estoy feliz, creo que no hago daño a nadie y convivimos con las críticas".

Embarazada de Martina, su segunda hija

Fue el pasado 6 de octubre cuando Marta Lozano anunció en su perfil de Instagram a través de un emotivo vídeo con su marido, Lorenzo Remohi, y su hijo, el pequeño Loren, que ampliaban la familia. "El amor se multiplica", escribió en la publicación. Hace menos de una semana, el matrimonio desveló que se convertirían en padres de una niña a la que llamarán Martina.

La influencer atraviesa por una de las etapas más dulces de su vida tras conocer su segundo embarazo. Como ella misma nos reconoce, ahora lo lleva "muy bien", aunque al principio le costó "un poco más" habituarse. "Este segundo embarazo está siendo totalmente diferente al primero en todo. Al final, ningún embarazo y bebé es igual a otro, pero muy bien".

Por su trabajo como influencer, Marta Lozano viaja mucho. En este segundo embarazo, ha descubierto que los nota mucho más cuando está fuera de casa. "Mi antojo está siendo el gazpacho. He estado hace poco en París y Milán y allí no lo hay" confiesa con un sonrisa. De momento, descarta ampliar la familia en un futuro no muy lejano. "Primero uno, después otro y luego, ya veremos", revela la influencer.