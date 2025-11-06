Entrevista
Hablamos con Violeta Mangriñán: "Me parece absurdo que me digan 'facha'. No me siento representada por ningún partido"
La influencer se sincera con La Razón sobre su faceta empresarial, la maternidad y las etiquetas que aún la persiguen
Violeta Mangriñán se dio a conocer hace años en Mujeres y hombres y viceversa, donde su carácter intenso y su temperamento explosivo la convirtieron en una de las participantes más recordadas del formato. Sin embargo, poco queda ya de aquella joven impulsiva. La vida, los años y, sobre todo, la maternidad han hecho de ella una mujer más serena, enfocada y consciente de lo que quiere.
Hoy, Violeta no solo triunfa como influencer, sino también como empresaria. Al frente de Maison Matcha, su cadena de locales especializados en matcha, ha conseguido consolidar un negocio que crece a ritmo vertiginoso y que refleja su empeño, disciplina y capacidad para reinventarse sin renunciar a su autenticidad
-¿En qué momento personal te encuentras?
En uno muy feliz, muy dulce. La vida me sonríe: tengo salud, mis hijas también, trabajo mucho, me va bien económicamente y puedo ayudar a mi familia. Ojalá siga así. O que vaya mejor.
-Además de influencer eres empresaria. Cuéntame cómo va ese proyecto de Maison Matcha.
Va bien, pero no es fácil. Emprender nunca lo es, da igual que seas influencer o no. A la gente le está gustando mucho y eso me hace sentir muy orgullosa.
-¿Con qué trabas te has encontrado?
Principalmente con la burocracia: licencias, papeleo, tropiezos por todas partes. Y además, ser conocida a veces complica las cosas. Por ejemplo, arquitectos o técnicos que me dicen “contigo no me puedo arriesgar, hay que hacerlo todo perfecto porque si no, van a por ti”. Así que en lugar de facilidades, he tenido que ir con más cuidado. Pero bueno, poco a poco todo se ha ido solucionando.
-¿Dirías que ser conocida te ha perjudicado?
No diría perjudicado, pero sí que el nivel de exigencia es más alto. La gente espera de mí un 100%, y si no doy el 101%, parece que está mal. Pero la mayoría se queda encantada con el concepto, con nuestro matcha, y eso compensa. No todo son ventajas: la gente cree que sí, pero también hay desventajas. Por ejemplo, las reseñas. A veces ni han pasado por el local, pero dejan una crítica solo porque te conocen, y eso afecta no solo a mí, sino a todo el equipo que trabaja detrás.
-¿El negocio ya da beneficios?
Sí, aunque todos los beneficios los he reinvertido. Abrí un local, luego el segundo, y ahora voy a por el tercero.
-Tres locales en año y medio, expansión rápida.
Sí, casi año y medio. Estoy muy contenta.
-¿Planes a medio o largo plazo?
Me gustaría abrir uno más, la gente pide mucho Barcelona, pero primero tenemos Valencia, que espero inaugurar en diciembre. Si todo va bien, después vendrá Barcelona.
-¿Te has sentido juzgada en el mundo empresarial por venir del ámbito influencer?
Sí. Me han dicho “hija de papá” y me hace gracia, porque mi padre nunca me ha dado nada. Todo lo he conseguido sola. De hecho, ahora él trabaja conmigo en la empresa, y eso me permite ayudarles a tener una jubilación digna.
-También te han puesto etiquetas como “pija” o “facha”. ¿Cuál te molesta más?
Lo de “facha” me parece absurdo. La mayoría ni sabe lo que significa. Yo nunca he hablado de política porque no me siento representada por ningún partido. Sigo a gente en redes por las personas, no por sus ideas. Quien se dedica a mirar a quién sigo y a juzgarme por eso, tiene demasiado tiempo libre. Y además, vivimos en democracia: si tanto defienden la libertad, que respeten la diversidad de opiniones. Pero vamos, yo de política no hablo. No me toca. Prefiero hablarte de perfumes, de mi empresa o de mis hijas.
-¿Y esa es la etiqueta que más te molesta?
No, me duelen más otras cosas. Por ejemplo, que me juzguen como madre sin conocerme. Pero lo de “facha” ya me lo tomo a risa. Hay cosas mucho más importantes en el mundo como para perder el tiempo con eso.
-Ya que los demás te definen, defínete tú.
Soy una chica libre, extrovertida, tenaz, cabezota, trabajadora y que va a su bola sin hacer daño a nadie. Y empresaria, claro.
"Me duele que me juzguen como madre sin conocerme"
-¿Es difícil compaginar tanto trabajo con tus hijas?
Sí, aunque Fabio hace su parte. No me “ayuda” porque también es su responsabilidad, y la asume. Es el padre, y cada vez lo hace mejor. Le queda genial ser papá.
-¿Te resulta atractivo verlo en ese papel?
Mucho. Me derrito cuando lo veo con las niñas. Y no sabría decirte si se parecen a mí… diría que a nadie. Menos mal que estuve allí cuando nacieron, porque si no pensaría que me las cambiaron.
