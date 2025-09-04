¿Hablará Mar Flores en sus memorias de por qué la rechazó la duquesa de Alba?

Cuando Mar Flores salía con Cayetano Martínez de Irujo se encontró con el rechazo de la madre del jinete, la duquesa de Alba. Recuerdo una entrevista que le hice en una entrega de premios a doña Cayetana y se me ocurrió preguntarle que le parecía la relación sentimental de su hijo con la modelo. Me miró de una forma irónica y respondió riéndose: “Mi hijo cambia de novia como de camisas”. No quiso referirse en ningún momento por su nombre a la entonces pareja de su vástago.

No le gustaba esa mujer como nuera, y así se lo hacía saber a las personas de su entorno. Pero Cayetano estaba demasiado enamorado como para hacer caso a su progenitora. Vivía un romance, según él, idílico, y no podía adivinar que tan solo duraría un par de años. A la postre, la pasión se convirtió en una relación complicada e imposible de aguantar.

La duquesa de Alba y Cayetano Martínez de Irujo GJD ©GTRESONLINE

En su libro de memorias, “De Cayetano a Cayetana”, el aristócrata habla de su "romance con una modelo que fue la horma de mi zapato en el peor de los sentidos... era una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad: no conseguí averiguar qué había tras esos ojos marrones sin profundidad. Me miraban pero no lograba traspasarlos, solo percibía una oscuridad infinita. La misma oscuridad del personaje. Con ella me porté muy bien y me retiré en silencio al comprobar que la mentira estaba instalada en la relación, desde el primer momento". unas frases que bien parecen dirigidas a Mar Flores.

Se conocieron en una fiesta en Barcelona, y tres meses después la aspirante a actriz fue invitada a una cena con otros famosos en el palacio de Liria. A los pocos días, Cayetano la invitó a cenar y ahí comenzaron su idilio con final infeliz. Ella le definiría posteriormente como “un hombre muy desgraciado”, aludiendo a sus problemas personales y familiares. Y admitió que “lo nuestro no habría funcionado por sus problemas”.