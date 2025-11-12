¡Hala, un Peugeot inmenso!

Leo: «Junts deja a Sánchez ante el precipicio y fulmina la legislatura. Solo deja tres vías al presidente: las urnas, pactar con el PP o resistir sin gobernar». Pero sucede que tenemos un presidente, el Apolo de la Moncloa, especialista en mantenerse impasible, sin saltar, cuando está al borde del precipicio. Los abismos le excitan, los barrancos le ponen a cien y los acantilados le empalman. Resistir sin gobernar es la especialidad de la casa, como convertir el viejo Peugeot en un mito de la resistencia guerrillera. Dice el Apolo: «En el Peugeot me acompañaban miles de compañeros y compañeras». La marca francesa debería encargar un spot con el Apolo, Koldo, Ábalos y Cerdán anunciando el coche más capaz del mundo: «Un Peugeot inmenso, cabe todo el sanchismo». Ah, pero ¿qué hacían ellas, las compañeras, sentaditas en el regazo de ellos? Es sabido que tales sentadas producen calentones: las chistorras se vienen arriba.

No era de extrañar, pues, que en cada parada ellos tuvieran que acudir urgentemente a las jésicas disponibles. O sea, que quizá las grupis se dedicaban mayormente a levantar los ánimos de la banda. Leo: «Sánchez supo en 2017 que Ábalos llevaba mala vida y usaba prostitutas». ¿Usar? Se usan las bicicletas y los clínex, pero las meretrices se frecuentan, se disfrutan y se pagan. Él lo sabía, pero, comprensivo y jesuítico, decidió esperar a que personas de su confianza recondujeran a Ábalos por el camino de la virtud. Confió la tarea, dicen, a Koldo y Cerdán, porque Él estaba ocupado en otras cuestiones también dignas de su atención. Leo: «El fiscal Stampa declara que la fontanera Leire Díez le trasladó el desvelo de Sánchez por las saunas de su suegro». Hombre, si las saunas le quitaban el sueño, podía haber enviado a Koldo a poner orden en el desenfreno.