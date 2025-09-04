La hermana de Carolina Sobe, en coma desde hace 40 días

Carolina Sobe siempre ha hecho de sus apariciones todo un espectáculo de humor. Su irónica visión de la vida y sus ocurrentes respuestas le han asegurado un lugar en realities y platós de televisión. Es uno de los personajes televisivos más divertidos e ingeniosos, dando grandes momentos que forman ya parte de la historia del medio. Pero en estos momentos está atravesando un momento crítico de su vida y no está para bromas. Toda su atención está puesta en el hospital, donde se encuentra ingresada en coma su hermana.

La hermana de la colaboradora, Dnoé Lamiss, lleva 40 días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos. Es por eso que las apariciones públicas de Carolina se redujesen desde el pasado mes de julio, cuando comenzó esta dificil situación. Ha estado a su lado, junto a su cama siempre que el régimen de visitas del hospital se lo permitía dada la crítica situación.

Carolina Sobe, muy preocupada por su hermana

Pocos sospechaban por lo que estaba atravesando Carolina Sobe. Especialmente después de que este lunes fuese una de las integrantes del nuevo programa de ‘TEN’. El resurgir de ‘Sálvame’ con los míticos colaboradores se desarrolló sin hacer mención a lo que sucedía en paralelo en el hospital. Aun así, se alertó de que algo no andaba bien en su entorno, cuando al recibir una llamada en directo tuvo que abandonar el programa. A su regreso ha explicado el motivo de su precipitada marcha, poniendo rumbo al centro médico.

Carolina Sobe en una imagen de archivo Mediaset

“Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada, porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral”, aclaraba la colaboradora desde el plató de ‘No somos nadie’. Ahí es cuando explica el miedo que le invadió cuando creyó que la vida de su hermana corría peligro después de un mes y medio en coma. Recibió novedades, pero por fortuna todo quedó en un susto.

Los médicos han recomendado esperar y no operarla, ante el elevado riesgo de morir en quirófano. Desde el hospital se informó a la familia de un traslado y se llevaron un susto mayúsculo al malinterpretar lo que implicaba: “Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Al cambiarla de hospital, nosotros entendimos que la iban a operar e iba a fallecer. Me dijeron que la trasladaban, entendí que la iban a operar y me volví loca. Entonces salí disparada”, explica la razón por la que corrió al centro médico.

La hermana de Carolina Sobe, que también ha trabajado en televisión, como su etapa como reportera en ‘Estas no son las noticias’, continúa en coma. La fuerte neumonía que aqueja le impide ser sometida a una operación, pero está estable en la UCI. Han pasado 40 días y la familia tiene los nervios a flor de piel y están preocupados. Aun así, parece que ha experimentado una leve mejoría y los partes médicos son optimistas, por lo que tan solo les queda esperar a que despierte, sea tratada de la neumonía y regrese a casa con ellos.