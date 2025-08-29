La hermana de Michu, contra Ortega Cano: prohíbe que su nieta viva con él porque “es un expresidiario”

Este ha sido un verano especialmente intenso para la familia Ortega. La muerte de Michu a los 33 años por una enfermedad congénita en el corazón les ha situado en la picota informativa. Todas las miradas están puestas en el clan, especialmente mientras se decide qué sucederá con la hija que la gaditana tuvo con José Fernando que, al estar interno en un centro, no puede hacerse cargo de la pequeña. El expreso deseo de la fallecida era que la pequeña Rocío estuviese en Madrid al cuidado de su familia paterna, confiando especialmente en su abuelo, José Ortega Cano. También porque por aquel entonces cuando dejó constancia de su deseo, Ana María Aldón estaba en su vida.

Pese a todo, la familia de Michu no está conforme. No tanto ya la abuela, Inmaculada, que ya ha dejado constancia de que quiere hacerse cargo de su nieta, pero entiende que será un juez quien tome la decisión. Se atisba un fuerte enfrentamiento en los tribunales, mientras la niña se desveló este jueves que ya está en la capital en casa de su abuelo y con su tía, Gloria Camila. Algo que ha hecho estallar a Tamara, la hermana de Michu, que ha aprovechado esta información para volver a cargar contra la familia y, de paso, dejarse ver por televisión.

Tamara ataca a Ortega Cano con su pasado

Tamara está elevando el tono cada vez más, ahora que ha visto que sus versiones no se las compran ya en los programas. Después de haber estado un mes culpando a Gloria Camila de ser mala tía, cuando ella sí está con su sobrina y ella misma ni se ha cruzado en su camino durante su vendetta televisiva. Era surrealista y así se lo hacían ver en cada una de sus intervenciones. Pero como no tenía más reproches ni nuevas informaciones, finalmente se retiró. Hasta ahora, que vuelve con nuevas armas y nuevos enemigos.

En todo este tiempo había centrado su ira en exclusiva en Gloria Camila, mientras que al resto de miembros les daba una tregua. Quizá porque la colaboradora era la única que le respondía, asegurándole la réplica al día siguiente y así hacer caja entre cruce de acusaciones e insultos. Pero ahora le ha llegado el turno al diestro, después de que su hermana Mari Carmen anunciase que “la niña está en Madrid con su abuelo”. Parece que Tamara, pese a velar mucho por su sobrina, no se había enterado de esto y tras conocerlo por los medios de comunicación, ha estallado de muy malas formas desde ‘Espejo Público’.

“Ellos no tienen la custodia, legalmente no se la han llevado. Hay unas voluntades de mi hermana que sí refuerzan a Ortega Cano, pero el juez tendrá que ver la situación”, sostiene Tamara desde el programa de Antena 3. Desea plantar cara y promete luchar lo que haga falta para que no se cumplan los deseos de Michu respecto a los cuidados de su hija, mientras la hermana no tiene la custodia de su propio hijo porque renunció a ella porque tenía mucho trabajo. Ahora dice que quiere cuidar a su sobrina y luchará por ello. No le parece bien que José Ortega Cano tenga la custodia, porque “es un expresidiario”, mientras que Gloria Camila “tiene dos delitos de alcoholemia”.

Es en este punto donde Pilar Vidal se ha cansado y ha querido llamar a la cordura. Quiere reenfocar el asunto y subrayar qué es lo importante en todo este embrollo: Rocío. La niña de 8 años ha perdido a su madre hace un mes y medio y se estudia qué es lo mejor para ella ahora mismo: “Aquí no se trata de la lucha de poderes, sino de la estabilidad que se le pueda dar a la menor. Ortega Cano será mayor, pero la infraestructura de su casa es buena, y Gloria Camila también podría hacerse cargo. Ahora está habiendo un enfrentamiento innecesario. La decisión la toma el juez”. Le pese a quien le pese.