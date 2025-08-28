La hermana de Ortega Cano suelta la bomba: la hija de Michu ya está en Madrid con su abuelo

Dos familias enfrentadas. Este ha sido el resultado de la trágica muerte de María Rodríguez, popularmente conocida como Michu, a los 33 años víctima de una enfermedad congénita en el corazón. Su madre, Inmaculada, así como su hermana Tamara iniciaron una batalla contra el clan Ortega, aunque pronto la madre entendió que debía calmar las aguas por el bien de su nieta. La pequeña Rocío, hija de José Fernando, está en medio de todo y poco o nada ayuda el hecho de que sus abuelos y tías se echen los trastos a la cabeza en los platós de televisión.

Este martes se pudo conocer el contenido del testamento que la joven redactó cuando tenía 27 años, antes de convertirse en madre. De ahí que no reparase en dejar sus propiedades a su niña, declarando heredera universal a su madre. A ella le deja su casa, que obtuvo por herencia comprándole su parte a su padre y su hermana. También un coche, regalo de José Fernando, así como una moto a la que aún le quedan unas cuotas por pagar. Pero lo importante está en qué sucederá con su hija. Su custodia está en el centro de la polémica desde el mismo instante en el que recibió sepultura. Ahora parece que se ha solucionado, en parte, las diferencias, pues la niña ya estaría en Madrid al cuidado de su abuelo paterno.

José Ortega Cano ya cuida de su nieta en Madrid

No se ha desvelado de manera oficial cuáles eran las últimas voluntades de Michu en relación a su hija Rocío. Eso sí, desde el primer momento han sido muchos los que han reconocido que la joven gaditana deseaba que su hija estuviese al cuidado de su abuelo, José Ortega Cano. Una decisión meditada, teniendo en cuenta la precaria situación que vive en Arcos de la Frontera con su abuela y su tía Tamara. Y es que residen en un barrio muy conflictivo, en una urbanización en la que incluso hay impactos de bala tras una peligrosa reyerta. Su madre no quería este entorno para su pequeña, de ahí que pensase que en Madrid sería más feliz.

José Ortega Cano, Gloria Camila y Rocío Flores en el entierro de Michu Gtres

Pero la familia materna ha luchado para que esto no se cumpla. Al menos así lo han planteado en sus numerosas intervenciones televisivas y sus conversaciones con periodistas. Eso sí, la abuela siempre ha dejado claro que respetará lo que se decida, aunque quiere tener a su nieta cerca y está dispuesta a ofrecerle la mejor vida. No tanto Tamara, que en actitud beligerante plantaba cara a los Ortega, especialmente a Gloria Camila, aunque ésta no tuviese capacidad de decisión sobre el asunto, al igual que la propia Tamara. Quizá su guerra respondía más al hecho de que sus ataques recibían pronta respuesta y así se alimentaba un círculo vicioso mediático a golpe de polémicas, entre insultos y feas acusaciones.

Pero todo ha llegado a su fin. Al menos eso es lo que quiere transmitir Mari Carmen, la hermana de José Ortega Cano. Lo hace desvelando un detalle que había logrado permanecer oculto del constante escrutinio de la prensa. “La niña ya está en Madrid”, asegura, al cuidado del diestro y también de su tía Gloria Camila, que desde la muerte de su madre se ha volcado en la pequeña. Con ello, se despejaría la gran duda y se subrayaría que se está cumpliendo ya la última voluntad de Michu en relación al futuro de su hija. Ahora bien, podría tratarse de una medida cautelar, pues Gloria aseguraba días atrás que el asunto “está en manos de los abogados”, mientras que el torero se limitaba a sentenciar que “no puedo hablar de esto”.