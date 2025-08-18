La hija 'secreta' de Paco Gento ya puede usar legalmente el apellido paterno

Han sido años de lucha judicial hasta conseguir que se la reconozca como hija del fallecido futbolistaPaco Gento. Pero en el DNI de Paquita Españaya consta legalmente el apellido Gento, ha ganado una batalla a la familia del que fuera jugador del Real Madrid pero todavía queda negocias con los abogados de su viuda y sus hijos para concretar el tema de la herencia.



Es David, el hijo de Laquita, quien nos cuenta que “le guste o no a la otra familia de mi abuelo Paco, nosotros somos su primera familia y mi madre su primogénita. Nació de la relación que tuvo mi abuela materna con Paco Gento y que duró ocho años. Su viuda llegó más tarde a su vida. Que mi abuelo no reconociera la paternidad de mi madre no significa que se la deje de lado, porque ha ganado la demanda de paternidad en el juzgado y tiene los mismos derechos que sus hermanastros. Esperamos que los abogados de las dos partes lleguen a un acuerdo satisfactorio… porque en los carnets de identidad de mi madre y el mío ya figura el apellido Gento con todas las de la ley. Está muy claro que mi madre no fue producto de una noche de sexo, sino de una relación duradera que, desgraciadamente, se rompió cuando ella estaba embarazada, porque mi abuelo se fue con otra.”

DNI de Paquita Gento España Cedida por la familia



A pesar de que Gento se negó a reconocer esta paternidad en vida, Paquita presentó la demanda de paternidad confiando en que su madre viviría lo suficiente como para ver que se hacía justicia. Por desgracia, la que fuera pareja del futbolista falleció meses antes de que su hija ganara la batalla en los tribunales.



La segunda familia de atentó, su viuda y sus hijos, siempre se han mostrado reacios a reconocer la verdadera identidad de la otra familia del fallecido, y serán los abogados los que discutan las bases en que se reparta la herencia.