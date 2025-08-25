El hijo de Carmen Sevilla desvela detalles inéditos de su tumba: “No tiene nombre puesto en la lápida”

Se ha cumplido ya el segundo aniversario de la muerte de Carmen Sevilla. Despedimos al gran icono cultural español el 27 de junio de 2023 a los 92 años, siendo víctima de su propio olvido. Durante los últimos años de su vida ha permanecido alejada del foco mediático, en una residencia en la que se posaban las atenciones, pero de la que no trascendía información alguna. Su hijo, Augusto Algueró, supo proteger su imagen e intimidad al extremo. Muchos consideraron que era excesivo su celo a la hora de limitar las visitas y prohibir la filtración de imágenes o detalles sobre el estado de su madre. Ahora todos aplauden su estrategia.

Con la decisión de blindar su vida, Augusto consiguió que la memoria y el cariño que el público tiene hacia su madre perdure y no se viese perjudicado. Desde su muerte hace ahora dos años, él ha guardado silencio, tratando de acaparar la menor atención posible. Sin embargo, ahora ha decidido necesario romper su silencio, revelando detalles desconocidos sobre la tumba de su madre, haciendo frente a feas acusaciones y rumores que no le han sentado nada bien.

Augusto Algueró habla por fin sobre la tumba de Carmen Sevilla

El Alzheimer ha sido una durísima batalla para Carmen Sevilla. La cantante, actriz y presentadora de televisión llegó a lo más alto y se metió en el bolsillo a los españoles con su desparpajo. Pero la enfermedad le arrebató el recuerdo de lo grande que fue y también de sus seres queridos. Es desgarrador este mal del olvido, pero su hijo supo protegerla durante los siete años que estuvo ingresada en la residencia. También tras su muerte. De ahí que prefiriese no instalar una capilla ardiente abierta para que sus fieles se despidiesen de ella.

Pero en los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre su eterno descanso. El lugar en el que recibió sepultura había sido un misterio, hasta que hace unos meses se desvelase que estaba enterrada en el panteón familiar. Pero había muchas incógnitas aún sobre esto, además de acusaciones de mantener descuidado el recinto fúnebre. Se asegura que el panteón no cuenta con el cuidado que se le presupone, algo que ha hecho que el hijo de Carmen Sevilla rompa su silencio para negar esta posibilidad.

Carmen Sevilla Europa Press

Unas insólitas declaraciones que dejan al descubierto un detalle hasta ahora desconocido. “No es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado”, asegura en ‘Fiesta’. Acto seguido, desvela el detalle con el que ha mantenido en secreto el paradero de los restos mortales de Carmen Sevilla: una lápida sin nombre: “Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida. No se lo he querido poner. Yo sé que no debo ponerlo de momento, igual dentro de unos años lo pondré”.

“Mi madre fue incinerada y, lógicamente, a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está”, zanja Augusto Algueró con las especulaciones. Se ha hablado mucho sobre el tiempo que permanecieron las cenizas de Carmen Sevilla en el tanatorio a la espera de ser recogidas. Él ha dado normalidad al proceso en una entrevista inusual. Y es que él siempre ha querido permanecer en un discreto lugar: “Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal”.