El hijo de Gabriela Guillén, el gran ausente en la especial cita de Bertín Osborne con sus hijos: este es el motivo

Bertín Osborne no quiso faltar ayer a la III Edición de los Premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne, que preside su exmujer, Fabiola Martínez, y que lleva el nombre de uno de sus hijos. La presencia del empresario no estaba prevista, y de hecho Fabiola lo excusó asegurando que se encontraba trabajando en Sevilla, pero finalmente apareció por sorpresa.

Una cita muy especial que supuso, además, el reencuentro público con casi todos sus hijos. Allí estaban Alejandra, Eugenia, Claudia, Carlos y Kike, anfitrión de la noche; además de Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq y Fernando Portillo, a la que Bertín quiere como a otra hija.

Solo faltaba Arian, el hijo pequeño que Bertín Osborne tuvo con Gabriela Guillén hace ya casi tres años. Su relación con él ha sido complicada y al principio llegó a renegar del bebé públicamente, pero con el tiempo ha aceptado su papel de padre con él y lo ejerce con gusto, o eso dice.

De hecho, incluso protagonizó un reportaje exclusivo con la revista “¡Hola!” en el que posaba feliz junto al pequeño y a Gabriela Guillén, perfilándose como una bonita “modern family” que, sin embargo, no se libra de algunas aristas.

Bertín Osborne, junto a Fabiola Martínez y sus hijos Gtres

Sus hermanas mayores ni siquiera lo han conocido, aunque Eugenia y Alejandra sí han mostrado públicamente su deseo de acercarse al pequeño. El caso es que ayer no hubo rastro ni de Gabriela ni de Arian en la cita que congregó a casi todo el clan, un gesto que podría no sentar muy bien a la paraguaya, que siempre ha luchado porque su hijo sea aceptado en el seno de su familia paterna.

“Si desean conocerle no voy a impedir ese encuentro. Se pueden decir muchas cosas, pero hay que ir a la acción”, señaló hace unos días Gabriela Guillén ante los reporteros de la agencia Europa Press, dando así a entender que a las hijas de Bertín les cuesta dar un paso al frente para conocer a su hermano.

Fabiola Martínez desvela si le gustaría que el hijo de Gabriela Guillén fuera a los premios de la Fundación Kike Osborne Europa Press

Por su parte, Fabiola Martínez, que ayer atendió amablemente a la prensa, tuvo que enfrentarse a la incómoda pregunta de por qué Arian no había sido invitado. La venezolana respondió con su elegancia habitual y, de paso, dejando la puerta abierta a reencuentros públicos futuros: “Mira, es muy pequeñito todavía. Tienen que pasar muchos años, no sabemos, ya veremos”.

Aunque a Gabriela Guillén le son indiferentes estos posados familiares -lo que ella busca es un contacto real, íntimo y privado, no de cara a la galería-, está claro que incluir al pequeño en una foto junto a todos sus hermanos sería un claro paso al frente con el que los Osborne gritarían: “Es uno de los nuestros”.