El hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera se pone tierno con su prometida y madre de su futuro hijo

Las celebraciones se acumulan en la familia. Mariló Montero y Carlos Herrera tienen muchos motivos para estar felices y dar gracias a la vida. No solo por sus éxitos profesionales, en la radio y en la televisión respectivamente, sino también por ser testigos de los hitos que están alcanzando sus hijos. Rocío Crusset está triunfando en el mundo de la moda, mientras ha logrado la estabilidad mediática que tanto ansiaba, esquivando los flashes en lo personal. Pero no puede presumir de ello ahora su hermano Alberto, quien está en boca de todos estas semanas.

Alberto Herrera, que ha heredado de sus padres su vocación periodística, también ha encontrado fortuna en lo laboral. De eso no tiene queja, pero tampoco parece tener nubarrones a la vista en el resto de aspectos de la vida. Y es que todo le va sobre ruedas, gracias al formar equipo con Blanca Llandres. La pareja lleva meses entre rumores de boda, que finalmente se han confirmado y les emplaza en el altar el próximo 18 de octubre. También están esperando su primer hijo en comúny encima es el cumpleaños de ella. Mucho que celebrar.

El tierno mensaje de Alberto Herrera a Blanca Llandres

Mucho se ha tardado en dar por ciertos los rumores que les situaban camino de la vicaría. Al final se confirmó que será el próximo mes de octubre cuando intercambien alianzas y se juren amor eterno delante de sus seres queridos. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de Santo Domingo de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. La lista de invitados reducida, pues los novios quieren algo íntimo sin mucho bombo. Muchos amigos de sus padres se quedarán fuera de la celebración.

Alberto Herrera sube una foto de Blanca Llandres de pequeña Instagram

Pero comparten con todos otras alegrías, como es el anuncio de que pronto serán uno más en la familia. La sobrina del cantante José Manuel Soto, prima de Lourdes Montes, está embarazada y pronunciará el ‘sí, quiero’ estrenando barriguita. Su cuerpo ya va adaptándose a la vida que está engendrando y poco a poco se maravilla con los cambios que experimenta. Pero este 11 de septiembre es un día más especial aún, pues es su cumpleaños, el último como soltera, el último que compartirá con los suyos sin ser mamá.

“30 años de de Blancurri. La mejor persona que conozco”, le dedica Alberto Herrera a su amada, la que está llamada a ser en breve su esposa y también madre de su primer hijo. Están enamoradísimos, su felicidad se contagia y encima están de festejo, pues es el aniversario de Blanca Llandres. El locutor ha querido rescatar una imagen de la infancia de su pareja, tras haber estado rebuscando en sus álbumes privados. Una jugarreta para unos, pero una tierna dedicatoria para otros que saben reconocer lo enamoradísimos que se muestran al mundo.