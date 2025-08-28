Hijos del poder: Alexander Soros, el filántropo casado con una demócrata

El pasado 14 de junio, Alexander Soros y Huma Abedin celebraron una boda de alto perfil en una residencia privada en los Hamptons. La pareja, que se conoció en 2023 y se comprometió en 2024, organizó una ceremonia íntima con fuerte carga simbólica: firmaron tanto el nikah, en honor a la fe musulmana de Abedin, como el ketubah, por la ascendencia judía de Soros. Tras este acto privado, ofrecieron una recepción con personalidades influyentes como Hillary y Bill Clinton, la vicepresidenta Kamala Harris y la editora Anna Wintour. La boda, cubierta por medios como «Vogue» y «People», destacó no solo por el glamur, sino también por la unión de tradiciones culturales y religiosas.

Alexander Soros, nacido en 1985 en Nueva York, es hijo del reconocido inversor y filántropo George Soros. Académico formado en la Universidad de Nueva York y doctorado en Historia por la Universidad de California, Berkeley, Alex ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la filantropía y la política. Desde diciembre de 2022 preside la Open Society Foundations (OSF), una de las redes de fundaciones más influyentes del mundo, dedicada a promover derechos humanos, democracia, justicia social y lucha contra el cambio climático. Su matrimonio con Abedin, exasesora de Hillary Clinton, consolida su imagen pública de Soros como una figura no solo de influencia económica, sino también política y social.