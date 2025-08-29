Hijos del poder: Gabriel Escarrer, el líder detrás del gigante Meliá

El fallecimiento de Ana María Jaume Vanrell, madre del presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha marcado un nuevo capítulo en la historia de una de las familias empresariales más influyentes de España. La matriarca murió el pasado 25 de agosto, apenas nueve meses después de su esposo, Gabriel Escarrer Juliá, fundador del grupo hotelero. Su pérdida ha unido nuevamente a los seis hermanos Escarrer, Magdalena, Ana María, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel, quienes crecieron en el seno de una familia clave para el desarrollo del turismo balear y español.

Gabriel Escarrer Gtres

Gabriel Escarrer Jaume (Palma, 1971), el menor de los seis, dirige Meliá desde 2009, cuando asumió el cargo de consejero delegado y comenzó a consolidar un ambicioso proceso de internacionalización y modernización de la compañía. Licenciado en Economía por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y con un MBA en ESADE, inició su carrera en banca de inversión en Nueva York antes de incorporarse a la empresa familiar en 1996. Bajo su liderazgo, la cadena ha reforzado su apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la diversificación, convirtiéndose en la mayor hotelera española con más de 350 hoteles en 40 países.

Casado y padre de cuatro hijos, Escarrer ha sabido mantener el carácter familiar del grupo al tiempo que lo ha convertido en referente mundial en el sector.