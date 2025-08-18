Hijos del Poder. Ginevra Elkann, la cineasta del clan Agnelli

Ginevra Elkann, nacida en Londres en 1979, es una cineasta, productora y heredera italiana de la influyente familia Agnelli. Es hija de Margherita Agnelli y del escritor Alain Elkann, y hermana de John y Lapo Elkann. Su abuelo materno, Gianni Agnelli, fue el líder del grupo Fiat, y su abuela, Marella Agnelli, fue una figura destacada en el mundo del arte y la alta sociedad. Ginevra ha heredado de su abuela Marella una elegancia discreta y una profunda pasión por el arte.

En el ámbito cinematográfico, Ginevra ha trabajado como asistente de dirección en películas como «L’assedio» (1998), de Bernardo Bertolucci y «The Talented Mr. Ripley» (1999) de Anthony Minghella. Posteriormente, fundó la productora Caspian Films en 2009. En 2019, debutó como directora con el largometraje «Magari», una película que explora las complejidades de las relaciones familiares. En 2023, presentó su segundo largometraje, «Te l’avevo detto», una reflexión sobre las expectativas y realidades de la vida moderna.

Además, Ginevra es presidenta de la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli en Turín, un museo que alberga una valiosa colección de arte moderno y contemporáneo.

En su vida personal, Ginevra estuvo casada con Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona, con quien tiene tres hijos: Giacomo, Pietro y Marella. La pareja se separó en 2022. Actualmente, la bella Ginevra divide su tiempo entre Roma y Turín.