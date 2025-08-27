Hijos del poder: Juan Villar-Mir, el futuro marqués de Villar-Mir

Juan Villar-Mir de Fuentes se ha consolidado como figura clave en el proceso de sucesión y reestructuración del Grupo Villar Mir (GVM), holding familiar fundado por su padre, el empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir. Este año ha estado marcado por decisiones estratégicas en los ámbitos nobiliario y empresarial.

En marzo de 2025, Villar-Mir de Fuentes solicitó oficialmente al Gobierno español la sucesión del título de Marqués de Villar Mir, un título heredado tras el fallecimiento de su padre en 2023. Esa nobiliaria la otorgó en 2011 el Rey Juan Carlos al fundador de OHL, cuya familia ha tenido siempre una relación especial con la Familia Real. En el plano personal, Villar-Mir de Fuentes está casado con Cristina Palacios. La familia, asidua de Sotogrande y sobre todo, su marina asociada desde su origen a su apellido, mantiene un perfil discreto centrado en el mundo financiero.

Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente de OHL larazon

Son contadas las fotografías de Juan Villar-Mir de Fuentes en el ámbito social, hasta que en 2024 se casó su hija pequeña, Constanza, con Daniel Cruz, en Sevilla. Hasta la Parroquia de Santa Ana fueron llegando la élite empresarial y celebridades como Ana Rosa Quintana, José Mercé o Pepa Muñoz. Tras la ceremonia los invitados se trasladaron a la finca familiar La Hacienda San Juan El Letrado, a las afueras de Sevilla.