Hijos del poder: Paris Hilton, de fiestera a madre y activista

Paris Hilton, heredera de la icónica familia hotelera Hilton, ha transformado su apellido en una marca global que trasciende su origen familiar. Aunque es bisnieta de Conrad Hilton, fundador de la cadena Hilton Hotels, la mayor parte de la fortuna familiar fue destinada a la Fundación Conrad N. Hilton, lo que redujo significativamente la herencia directa para sus descendientes. Lejos de depender únicamente de su linaje, Paris ha forjado un patrimonio estimado en 300 millones de dólares gracias a su visión empresarial. Su línea de fragancias, lanzada en 2004, supera los dos mil millones de dólares en ventas, consolidándola como una de las celebridades más exitosas en la industria de perfumes. Además, ha diversificado sus ingresos como DJ internacional, con presentaciones valoradas en hasta un millón de dólares, y ha invertido en tecnología, proyectos en el metaverso, NFTs y licencias de marca que abarcan moda, accesorios y productos de estilo de vida.

Paris Hilton con el nuevo Razr 50 de Motorola Motorola

Su faceta artística sigue vigente: en 2024 lanzó su segundo álbum, «Infinite Icon», con producción ejecutiva de Sia, mostrando su evolución musical. En el ámbito personal, Paris ha compartido abiertamente su proceso de crecimiento, desde su época de «chica fiestera» hasta convertirse en madre y activista. Se casó en 2021 con el empresario Carter Reum, con quien ha formado una familia tras dar la bienvenida a sus dos hijos por gestación subrogada, Phoenix y London, que son su inspiración.