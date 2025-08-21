Hijos del poder: Sheila Loewe, la heredera con alma artesana

Sheila Loewe (Madrid, 1974) ha situado el Loewe Foundation Craft Prize en el epicentro del diálogo internacional sobre artesanía contemporánea. Este galardón, creado en 2016 bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson y promovido por la Fundación Loewe, reconoce cada año a los artesanos más innovadores del mundo. Desde su lanzamiento, Sheila Loewe ha defendido la necesidad de borrar las fronteras entre arte y artesanía, convencida de que los oficios manuales constituyen una fuente de pensamiento y creación tan valiosa como cualquier otra disciplina. El vínculo de Sheila Loewe con la cultura viene de lejos: es la quinta generación de la familia Loewe involucrada en la firma y su fundación.

Estudió Derecho en la Universidad San Pablo CEU y completó un master en Derecho Alemán (LLM) en la Universidad de Heidelberg, lo que le permitió adquirir una visión internacional desde muy temprano. Más adelante, se especializó en marketing con un master en el IE Business School, convencida de que el futuro de la cultura y la empresa requería tanto sensibilidad artística como capacidad estratégica. Hoy, como presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe combina tradición y modernidad con unos prestigiosos premios de poesía. Está casada y es madre de dos hijos, una faceta que completa su identidad personal y vital. Tiene un perfil social bajo más allá de los círculos culturales.