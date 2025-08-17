El hotel desde donde Banderas vigila sus obras

El legendario Kimpton Los Monteros fue inaugurado en 1962 con solo 35 habitaciones y creado por el emblemático empresario Ignacio Coca, asiduo a las monterías con el entonces jefe del Estado, Francisco Franco, que también veraneaba en Marbella. Se decidió ponerle el nombre de Los Monteros, haciendo un guiño al arte de la caza y las monterías. Este lugar, también era el favorito de la reina madre Ingrid de Dinamarca, que durante una década escogió Los Monteros para pasar todos los meses de noviembre. Por sus alcobas, cinco estrellas gran lujo, también deambularon destacados huéspedes como Elisabeth Taylor, Sean Connery, Deborah Kerr, Camilo José Cela o los duques de Windsor. Eso sin olvidarnos, el notición del día que se alojó en 1988 Michael Jackson, para dar su primer concierto en España. Y es que Los Monteros, siempre lo ha tenido todo: un privilegiado lugar donde se enclava, las vistas de que dispone y el exquisito servicio que le acompaña siempre y ha hecho que la demanda sea intensa por todo tipo de huéspedes.

Hotel Los Monteros Los Monteros

El que fue director durante casi dos décadas Rafael de la Fuente, le relataba a la periodista que suscribe este articulo anécdotas de todas las personalidades tan destacadas que pasaban. El mismo caudillo Francisco Franco, que veraneaba en la casa de su yerno el Marqués de Villaverde por aquel entonces director de Incosol, era asiduo a los carajillos de Los Monteros, un lugar de cita obligada para cualquier que pisara «la ciudad del canto sin dueño». Pionero en España en muchos detalles, como ser el primer establecimiento del país en contar con un restaurante con la Estrella Michelin, El Corzo.

Los Monteros introdujo en España un invento francés y que se hizo viral en el país: la paleta para echar la salsa del pescado. Su club de playa «La Cabanne» fue de los primeros del mundo en usarla. En 1965 ya se podía disfrutar de este espacio y la paleta fue copiada en otras costas españolas. Don Juan Carlos y Sofía, cuando eran príncipes, fueron de los primeros en visitar este club de playa. Y lo que nadie olvida, es el que fue el concierto del año allí: Julio Iglesias. En esta ocasión, el público pagó el equivalente a 1.500 euros por asistir en el club de playa, a una cena de gala con un concierto íntimo del cantante gallego.

Ahora, el hotel abre nueva etapa y son otros famosos los que lo visitan. Desde que la marca Kimpton ha abierto las puertas de Los Monteros pasan por allí todo tipo de «celebrities» como Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas, que se está construyendo a escasos metros del hotel su nueva casa, y desde la terraza del Escondido vigila su evolución, el propio Antonio o Diego El Cigala, entre otros. Nicole, amante de los verdes intensos de la vegetación, los azules del mar y el cielo que marca el ritmo de la costa, invade sus redes con fotos del lugar. El nuevo equipo de decoración, del legendario Kimpton Los Monteros, ha respetado la esencia del antiguo, pero lo ha enriquecido con más vegetación, materiales propios del Mediterráneo, líneas arquitectónicas limpias y una fuente escultórica que se convierte en el foco visual. Uno de los lugares que más ha cambiado en la reforma de Los Monteros, es la piscina: el blanco domina para realzar el turquesa del agua y potenciar esa sensación de frescor. En uno de los niveles, el Costa Club Pool Bar –con azulejos de terracota y una pérgola de madera que proyecta sombras móviles– para tomar un rico helado vegano de yogur. El Azul Bar es un espacio con historia propia. Desde hace seis décadas ha sido punto de encuentro de la alta sociedad española e internacional, y el nuevo diseño ha respetado su herencia. El estrella Michelin José Carlos García, le ha puesto el «punto y coma» a Jara Restaurant, la distribución de la estancia rompe la rigidez habitual en los restaurantes de hotel: hay rincones íntimos, para charlas mientras se degusta la exquisita ventresca de atún o su selecto surtido de carnes con toque de autor.

Pepino Marino, DJ de moda

Y el top de los top de este establecimiento es, sin duda, «El Escondido», el beach de la azotea que nos regala una experiencia distinta según la hora. La parte superior, con barra y mobiliario en tonos terracota y patrones geométricos, evoca el chic setentero; la inferior, con piscina de borde infinito y azulejos retro, se abre a vistas completas del Mediterráneo. Y es justo este lugar, el preferido de Nicole Kimpel y Antonio Banderas donde se puede ver hasta las grúas de su nueva casa. Este nuevo lugar, pincha un Dj que es toda una celebridad y que hace las delicias del público madrileño cada viernes con su música ochentera: Pepino Marino. Nace un nuevo «must have».