Iker Casillas da un golpe en la mesa ante el tsunami de chicas y ahora su “novia oficial”

Vaya veranito el que lleva Iker Casillas y no ha terminado. Ni el verano ni sus escándalos. El exmarido de Sara Carbonero está siendo uno de los protagonistas de la temporada estival y no precisamente porque él esté haciendo honores por subirse en la palestra pública. Todo lo contrario, todos sus intentos van en frenar el tsunami de mujeres que dicen ser sus “amigas íntimas”, otras “amantes”, también las hay que se presentan ya como “novias oficiales”. Algo que comenzó Claudia Bavel cuando aparecieron unas fotografías suyas con el ex futbolista paseando por las calles de Barcelona. Él negó que fuese su pareja y ella respondió con una entrevista en la que desveló incluso planes de ser padres juntos.

Así han aparecido muchas otras féminas que dicen engrosar en la lista de conquistas del galán del verano. Incluso muchas otras son desveladas en los platós de televisión por el trabajo de sus periodistas, sin que ellas se pronuncien. Casi llegan a la decena y quizá la que más ruido está haciendo Juliana, la denominada “Pantoja colombiana”, que elevó el tono en su última intervención al reconocer que no tuvo relaciones sexuales con Iker por “falta de higiene”. Los abogados del deportista están haciendo su agosto, trabajando a destajo para frenar las habladurías. Entre tanto, Iker se ha pronunciado.

Iker Casillas estalla enfadado por su "novia oficial"

El ex futbolista ya ha tratado de frenar a sus enemigas públicas en varias ocasiones. Primero ha negado a algunas de ellas, mientras que con otras ha guardado silencio. También las hay entre las negadas que han mostrado pruebas que demuestran su versión, pero las ansias de fama enturbian sus testimonios. Iker Casillas también ha emprendido acciones legales, primero con Claudia Bavel y estudia alguna más. No solo contra ellas quizá, pues también señala a los programas que están alimentando su parrilla con mujeres que dicen ser sus novias oficiales o tan solo amigas íntimas.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. Spain is different”, escribió cuando hizo frente a Juliana Pantoja. Pero al ver que no han parado de surgir más chicas, también más escabrosas situaciones, Iker Casillas se ha visto obligado a ser más contundente con sus palabras.

No considera que deba dar explicaciones sobre su vida privada y menos siendo una persona soltera, como así se reconoce, desde hace cuatro años, tras romper su unión con la madre de sus hijos. Aun así, da el paso: “Hace semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan. En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona”, comienza, antes de responder a su propia pregunta.

Según él, la contestación de los periodistas con los que contactó fue: “Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche en el enlace ¡Me quedo loco! Así tal cual, ¡para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. De locos”, denuncia el jugador. Lo hace justo tras salir una nueva chica este mismo lunes en ‘Vamos a ver’, cuando Omar Suárez describe cómo una chica se puso en contacto con él por mail presentándose directamente como “soy la novia oficial de Iker Casillas”.

“Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que reivindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen”, detalla el colaborador de ‘Vamos a ver’. Dicen su nombre, el de la presunta novia oficial de Iker Casillas: se llama Isabella Ricardo Benito. Es community manager e influencer, pero en su carta de presentación hay un gran borrón, pues dice ser amiga de Juliana Pantoja, la que acusa al jugador de “falta de higiene”. Todo esto ha provocado que al final él estallase por dar voz a cada vez más chicas por tan solo decir que son sus novias o haberse cruzado una noche en su camino.