Iker Casillas, en jaque ante las pruebas: la “Pantoja colombiana” enseña vídeos, conversaciones y audios

Mientras que Sara Carbonero está descubriendo las mieles del amor junto a José Luis Cabrera, tras probar suerte con Kiki Morente y Nacho Taboada, su exmarido se lo pasa bomba. Iker Casillas no ha tenido una relación estable desde que rompiese su matrimonio con la madre de sus hijos, pero no ha perdido tampoco el tiempo. Al menos eso es lo que dicen muchas mujeres que han salido a la palestra pública para reclamar su título de “amiga íntima” del exjugador, mientras él las desmiente una a una. La que más ruido hizo fue Claudia Bavel, con la que se le fotografió durante una escapada y a la que dejó al día siguiente de salir las fotos. Ella, cabreada, tiró de la manta y lo confesó todo, hablando incluso de sus planes de tener hijos en común. Por sus declaraciones se ganó una demanda.

Le han seguido los pasos otras muchas mujeres, que han querido reclamar que ellas también han ocupado el corazón del deportista. También las hay que simplemente señalan que se lo han pasado bien entre supuestos juegos de alcoba. Iker Casillas, mientras, lo niega todo e incluso dice no conocer a algunas de ellas. En el caso de la denominada “Pantoja colombiana”, asegura que tan solo se vieron 10 minutos cuando ella quiso hacerse una foto con su ídolo. Esto le ha enfadado tanto, que ha decidido sacar todas las pruebas para demostrar que no miente. Y es que ante los 10 minutos que reconoce uno, ella habla de tres años de encuentros con idílicos resorts como telón de fondo de sus citas.

Juliana Pantoja saca vídeos, fotos y audios que lo prueban todo

“Este vídeo muestra una parte real de lo que pasó, sin interpretaciones falsas y, que quede claro: a él le encantaba que nos grabaran juntos. Yo subo lo que yo quiera cuando yo quiera, porque este tipo, para mí, dejó de ser un dios”, declaraba Juliana Pantoja, conocida ya como “la Pantoja colombiana”, para dejar claro que ella no miente y que ha vivido momentos inolvidables con Iker Casillas. “Estoy cansada de que se tergiverse todo en la prensa, que se me minimice, que no se me dé voz, que quede yo como la despechada, enamorada… ¡No, para nada! Más bien es que él controla todo, manipula todo a su favor y yo no me voy a dejar”.

Imagenes del vídeo de Iker Casillas con la "Pantoja colombiana" TardeAR

“Me cuidaba y me protegía. También tengo otras cosas con él, por ejemplo, tengo un vídeo donde él acepta que viajó única y exclusivamente para verme. Entonces, que deje de negar. ¿Por qué niega a unas y a otras no?”, se pregunta Juliana. Harta, le ha enseñado todo el material que tiene a ‘Vamos a ver’. Vídeos, fotos y audios que probarían su versión y echaría por tierra lo que trata de negar el futbolista, tal y como apuntan desde el programa de Telecinco: “Para demostrar, como se viene diciendo desde hace varias semanas, se conocen desde hace tres años y me sigue insistiendo que ella no estaba buscando el título de novia, porque eran solamente amigos con derecho a roce”, comienza a desgranar la periodista Nuria Chavero.

Desde la redacción del programa, la colaboradora detalla cómo ha sido su conversación con Juliana Pantoja. Una charla en la que la colombiana estaba “indignada” por ser negada por Iker Casillas, lo que le obliga a enseñarlo todo para defender su honor y la verdad de lo vivido junto a él a lo largo de tres años. Material que no pueden mostrar en antena para no incurrir en problemas legales con él, pero que hacen sentenciar a la periodista que es ella quien lleva toda la razón y que, incluso, evidenciaría que es Iker Casillas el principal interesado en su idilio.

“Me ha enseñado vídeos, me ha enseñado conversaciones, he podido escuchar audios y bueno, con todo lo que he podido ver, escuchar y leer, ya os digo compañeros que una relación de diez minutos no ha tenido. Es una relación que viene desde hace mucho tiempo, en la que ha habido más que una amistad. Y ya os digo, como tampoco os puedo contar lo que he podido ver y leer, pero hay cosas en concreto que demuestran que el más implicado y el más interesado en esta relación, entre comillas, era el exportero”, sentencian desde ‘Vamos a ver’.