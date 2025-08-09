Iker Casillas responde tras ser señalado por Sandra Madoc: “Me buscó ella”

Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica mediática. Esta vez, la controversia surge tras las declaraciones de la actriz y cantante Sandra Madoc en el programa Fiesta, emitido por Telecinco, donde asegura que el exguardameta del Real Madrid intentó ligar con ella a través de redes sociales.

Según Madoc, todo comenzó cuando Casillas empezó a darle “likes” en Instagram, lo que llamó su atención. A partir de ahí, ambos iniciaron una conversación que, según ella, fue “muy agradable” al principio, pero que con el tiempo se volvió “más picante”. La actriz confesó que se sintió incómoda por una pregunta que Casillas le hizo en más de una ocasión: “¿Pero tú eres mujer?”. Entre lágrimas, explicó: “No era la primera vez que me lo preguntaba y eso me dolió. Yo nunca reniego de la identidad de género que tengo. Es muy importante”.

Durante el programa, la colaboradora Amor Romeira leyó en directo un mensaje enviado por el propio Casillas, en el que desmentía la versión de Sandra: “Sandra me escribió, me buscó ella. Coincidió conmigo en un sitio de Chueca que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes. Pero vamos, que no la he visto en mi vida. Es muy triste que esté haciendo esto cuando él es soltero, no tiene nada con nadie”.

Sandra, por su parte, defendió su relato: “No estoy diciendo que él me escribiera primero, pero los primeros likes sí que me los dio él. Le escribí, sí, porque me parece súper atractivo y le tengo admiración. No tengo problema en admitirlo”.

Este nuevo episodio se suma a una serie de situaciones similares que han rodeado al exfutbolista en los últimos meses, con otras mujeres como Juliana Pantoja y Claudia Bavel también compartiendo públicamente sus experiencias con él. Casillas, por su parte, ha denunciado públicamente la intromisión en su vida privada y ha pedido respeto: “NO TODO VALE”, escribió en redes sociales, criticando el uso de su imagen como recurso televisivo.