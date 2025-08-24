La importante cita familiar de Rocío y David Flores con Gloria Camila antes de "Supervivientes: All Stars"

Gloria Camila está viviendo uno de sus veranos más difíciles tras la muerte de Michu y el gran enfrentamiento familiar que ha protagonizado con la familia de la ex de José Fernando. Rocío Flores se ha convertido en uno de los grande apoyos de su tía y ha estado a su lado en este momento tan complicado. A pesar de la situación, la hija de Ortega Cano se ha mostrado implacable ante los ataques y ha repetido en reiteradas ocasiones que su prioridad es el bienestar de María del Rocío, su sobrina menor de edad.

Gloria Camila vuelve a la isla

La hermana de José Fernando es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de "Supervivientes: All Stars". Gloria Camila vuelve a Honduras ocho años después de su primera participación, reality en el que concursó en pareja con Kiko Jiménez, y se encuentra exprimiendo al máximo sus últimos días antes de embarcarse en su nueva aventura televisiva.

Rocío Flores, su hermano David y Manuel Bedmar en el concierto de Álvaro García Gtres

En estos últimos días, la hermana de Rocío Carrasco ha disfrutado de su familia, a la que echará mucho de menos cuando esté al otro lado del charco. El clan Mohedano ya ha mostrado su apoyo públicamente a Gloria Camila en el concurso y la defenderán a capa y espada desde nuestro país. Enamorada de su nueva pareja, el artista Álvaro García, Gloria Camila se ha convertido en su mayor fan. Anoche, la hija de Ortega Cano asistió a su último concierto en Alcalá de Gazules (Cádiz), para apoyar al cantante en su show.

Gloria Camila no estuvo sola. Junto a ella, Rocío y David Flores, sus sobrinos, y Manuel Bedmar, pareja de la hija de Antonio David, que viajaron hasta la localidad para disfrutar del concierto de la nueva pareja de su tía. Allí, los tres fueron fotografiados, exprimiendo al máximo los últimos días de verano en familia antes de que la hija de Rocío Jurado ponga rumbo a la isla.

Una romántica declaración

A pesar de los rumores de crisis, Gloria Camila viaja a Honduras en su mejor momento con Álvaro García, con el que mantiene una consolidada relación desde hace unos meses. Totalmente entregada en el concierto de su chico, incluso la joven tuvo un romántico detalle con el artista mientras interpretaba la canción "Estoy hecho de pedacitos de ti", dibujándole un corazón.

Gloria Camila en el concierto de su novio, Álvaro García Gtres

A la vez que la hija de Ortega Cano se embarca en "Supervivientes", Rocío Carrasco, su hermana, se encuentra ya inmersa en la grabación de "Hasta el fin del mundo", el nuevo programa de la cadena pública presentado por Paula Vázquez al estilo "Pekín Express". Durante dos meses, las parejas de famosos recorrerán América Latina sin utilizar teléfonos, GPS ni aviones, y con un presupuesto muy limitado.