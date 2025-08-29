Las incongruencias de la sobrina de Isabel Pisano la dejan en ridículo en su paso por televisión

A Claudia, la sobrina de la fallecida Isabel Pisano, le salió el tiro por la culata. Le faltó tiempo para acudir a un programa de televisión pocos días después de la muerte de su tía. Y contó una historia que nada tiene que ver con la realidad. Yo mismo fui íntimo amigo de Isabel y conozco perfectamente Cómo fueron sus últimos años de vida, ingresada en una clínica geriátrica aquejada por un Alzheimer que le hizo perder la memoria.

Ni fue raptada ni desconfiaba de sus amigos más fieles, los que se preocupaban de cuidarla mientras Claudia estaba desaparecida. Hoy aparece con el único ánimo de ver si había una herencia, confiando en que ella sea su heredera universal. Pero como no se informaba del estado de su tía ni sabe que Isabel empeñó todas sus joyas en el Monte de Piedad, y nunca las recuperó, que sus ahorros sirvieron para que su único hermano y padre de Claudia, Miguel, montara unos negocios fallidos en Uruguay, que su piso quedó en manos de la Comunidad de Madrid a cambio de sufragar todos los gastos de la residencia de lujo en la que la internaron, y que, en contra de lo que dijo en el plato, eso de que no sabía dónde estaba su tía, es otra falsedad porque esos amigos a los que ahora critica la informaron totalmente de la situación.

Por qué no llamo a la residencia para que la incluyeran en la lista de personas que podían visitar a Pisano , por qué nunca llamó para interesarse por el estado de salud de su tía, son incógnitas que demuestran su escaso interés por su familiar.

Tampoco cuadran sus manifestaciones sobre que los informes de ingreso en el centro se realizaron a escondidas. Todo se hizo adecuadamente y de una manera oficial.

Isabel, y me lo confesó personalmente, era la que no confiaba en una sobrina a la que vio en tan solo una ocasión en los años anteriores a su “reclusión”. La consideraba una “aprovechada” y prácticamente no mantenía relación con ella.

Hoy, los que tanto ayudaron a la periodista y escritora están escandalizados y muy enfadados al escuchar lo que ellos consideran las falsedades de Claudia. Y no extrañaría que inicien acciones legales por ese absurdo ataque de la sobrina contra ellos. Habría que preguntarle a Claudia donde está el portátil de su tía y los manuscritos de los dos libros que preparaba y que nunca pudo terminar. Los íntimos de Isabel me dicen que esta mujer es la clave para recuperarlos. ¿Por qué será?