La increíble transformación de Michael Phelps 9 años después su retirada

Michael Phelps, el campeón olímpico de natación, ha vuelto a sorprender. Su reciente aparición en el torneo de golf World Wide Technology Championship 2025, celebrado en Cabo San Lucas, México, no ha pasado inadvertida. El estadounidense lucía un aspecto prácticamente irreconocible, con el pelo recogido en una coleta, barba poblada y un aspecto bastante informal. En definitiva, una imagen muy distinta a la que solía lucir en sus años de gloria con el pelo rapado y la cara afeitada.

Es frecuente que los nadadores profesionales se afeiten y depilen el cuerpo para moverse más rápido en el agua y mejorar sus tiempos. De ello habló el propio Phelps en una entrevista: "No me había afeitado en tres o cuatro meses antes del campeonato nacional... Estaba fatal. De verdad, fatal", destacó. "Así que [en la piscina] hice 1:57 con barba completa, y cuando me afeité el cuerpo y la cara hice 1:52".

El deportista olímpico, ganador de 28 medallas, se retiró en 2016 tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue entonces cuando decidió dejarse el pelo largo y la barba que no lució durante su etapa en activo. Desde entonces vive volcado en su familia y en la defensa de la salud mental.

Phelpsse casó en 2016 con la modelo Nicole Johnson y es padre de cuatro hijos, Boomer, Beckett, Maverick y Nico. Desde 2011 el deportista enfrenta graves episodios de depresión que se incrementaron durante la pandemia.

Durante su carrera llevó a hablar de aquellos problemas de salud mental: "Simplemente entramos en una espiral descendente porque es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Como atleta masculino, pensé que abrirme sería una señal de debilidad y les daría a mis competidores una ventaja adicional", reveló a la revista Fortune. "Probablemente, podría haber ganado más medallas de oro... pero en realidad, en cualquier momento podría estallar un volcán. Tuve muchísimo miedo de [abrirme] durante dos décadas, y ahora es casi como si no pudieras hacerme parar. Si estoy pasando por un mal momento, lo cuento todo sin parar". El nadador anunció su retirada por primera vez en 2012 cuando tocó fondo tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012.