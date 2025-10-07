Íñigo Onieva, estrella por una noche: su salto al photocall junto a Campos Guallar y sin Tamara Falcó

Desde que su nombre empezó a resonar en los titulares del corazón, Íñigo Onieva ha sido un personaje inevitablemente ligado a la figura de Tamara Falcó. Su presencia en el foco mediático ha quedado inevitablemente asociada a ella. A lo largo de los años, Onieva ha protagonizado portadas, desmentidos y reconciliaciones, pero rara vez por méritos o iniciativas propias. Su papel en la escena pública responde más a los vaivenes de su vida sentimental que a la construcción de una identidad pública autónoma, lo que lo convierte en una figura difusa dentro del universo mediático español.

Sin embargo, tras la etiqueta de “el marido de Tamara Falcó” se esconde un personaje con más matices de los que suelen trascender. Ingeniero de formación y empresario vinculado al mundo de la hostelería y el ocio nocturno, Onieva ha preferido mantener un perfil discreto en lo profesional, ajeno al ruido que genera su entorno sentimental.

En los pocos photocalls en los que se prodiga sonríe, elegante y correcto, pero casi siempre de la mano de Tamara, como si su papel estuviera escrito para el segundo plano. Una posición que está a punto de dejar atrás…

Íñigo Onieva posará mañana en el photocall de un evento muy especial: la celebración del décimo aniversario de TATEL Madrid, en el emblemático restaurante del paseo de la Castellana. Lo hará acompañado de uno de los grandes nombres de la hostelería nacional, Manuel Campos Guallar, director de Mabel Hospitality, el sello detrás de TATEL y de otros locales de moda en la capital como Totó o Casa Salesas, del que Onieva fue la cara más visible hasta que Campos Guallar asumió el liderazgo el pasado mayo.

Íñigo Onieva en Casa Salesas Gtres

Además, junto a Onieva y Campos Guallar estarán otros rostros muy conocidos y habituales de la casa, como el actor Guillermo Campra, el deportista Rudy Fernández o la influencer Jana Quiles. Se trata de un salto al photocall como nombre propio para Íñigo, sin que la figura de Tamara Falcó adorne los titulares.

Su presencia confirma su lugar en la escena social como miembro de uno de los grupos más relevantes del sector hostelero madrileño y evidencia la confianza que la casa deposita en él y en su imagen como sello, disipando los rumores que surgieron tras la entrada de Campos Guallar y las dudas sobre el trabajo de Onieva.

Una noche en la que, por fin, todos los focos apuntarán a Íñigo Onieva, pero esta vez en su papel de empresario, no como marido de la marquesa de Griñón.