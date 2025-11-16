La insólita respuesta de Isa Pantoja al intento de reconciliación de su hermano Kiko

De momento, no parece que el intento de reconciliación de Kiko Rivera con su hermana Isa tenga una respuesta positiva. Lo demuestra el mensaje que ha subido ella a sus redes sociales, dejando entrever lo que siente por dentro. Y ha echado mano a un fragmento de la canción de Rosalía, "La Perla", dejando entrever que es muy difícil perdonar al “imperdonable”.

"Un terrorista emocional"

Exactamente, las frases tan significativas son las siguientes: "Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado".

Además, este tema de Rosalía hace referencia a un hombre por el que la artista sufrió mucho, algo que encaja a la perfección con su relación fraternal.

Los hermanos no se ven ni se hablan desde hace tiempo. Ni tan siquiera les une su lucha personal contra el comportamiento que tiene contra ellos su madre, Isabel Pantoja, quien les ignora totalmente y permanece ausente en los momentos más importantes de la vida de sus vástagos.

Ni estuvo a su lado cuando Isa fue madre por segunda vez, ni ha sido capaz de hablar con Kiko tras su separación matrimonial de Irene Rosales.

Kiko Rivera De viernes

Además, de todos es conocida la mala relación de la tonadillera con las parejas de ambos. A Asraf Beno nunca le demostró el menor cariño, y de Irene mejor no hablar, porque, según cuenta desde el escaso entorno de la artista, "jamás existió una buena sintonía entre las dos".

Soledad

La cuestión es que la Pantoja parece estar más sola que nunca. A su lado, el intrigante hermanísimo Agustín, casi el único apoyo que le queda. El resto se fueron quedando en el pasado, ya no queda huella de íntimos de antaño como José Manuel Parada, Chelo García Cortés, Luis Rollan, Falete… Ninguno tiene un hueco en el corazón de una fría e insensible Isabel. Ni les echa de manos ni quiere saber nada de ellos.