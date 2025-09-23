La insólita teoría de Belén Esteban sobre el poliamor

Compromiso y fidelidad, Belen Esteban no entiende el matrimonio de otra forma. Y arremete contra el poliamor con ímpetu porque piensa que "si en una pareja metes a una tercera persona, uno de los dos se puede enamorar de ella y romper su matrimonio. Respeto a quien sea partidario del poliamor, pero no comparto esa idea de entender el amor".

Tampoco es partidaria de entablar relaciones en páginas de citas, pero revela que alguna de sus amigas ha encontrado el amor en ellas y hasta se ha casado con un ligue internauta.

Está claro que es mujer de un solo hombre, en su currículum sentimental no aparece la palabra infidelidad. Pero si desengaños amorosos notables, el primero con Jesulín de Ubrique, con el que tuvo a su hija y con el que acabó de la peor manera posible. Después llegaron Dani dj, Oscar Lozano y Fran Álvarez. Con este último vivió la etapa más desgraciada de su vida por culpa de las adicciones de ambos. Lo suyo acabó en boda, pero era inevitable la separación. Desgraciadamente, Fran falleció en febrero del 2020.

Miguel Marcos, su actual marido, es el gran amor de su vida. Se conocieron en el año 2013. El era un sanitario que acudió a una urgencia en casa de la entonces princesa del pueblo, porque sufrió una peligrosa bajada de azúcar. Se enamoraron y se casaron en junio del 2019, tras superar una crisis motivada por una presunta infidelidad de Miguel mientras Belén concursaba en el programa Gran Hermano VIP.

Años más tarde, la Esteban confesó que perdonarle fue lo mejor que pudo hacer. Y sin embargo desveló que lo que no le perdonaría sería que concediese una entrevista a una revista hablando de su vida conyugal.

Su boda fue por lo civil y en sus planes no descartan casarse por la Iglesia en el futuro, quizá ese deseo se cumpla el año 2026, según nos dejan entrever desde su entorno más cercano. Es un sueño incumplido que algún día se convertirá en realidad.