El insólito topless de Tamara Falcó que escandaliza a su corte de beatas

Las amigas beatas de Tamara Falcó no salen de su asombro. Su guía espiritual, la mujer de misa dominical, alabanzas a la Virgen y devoción mariana, se salta todos sus principios morales y sube a las redes sociales una insólita foto personal en la que se la ve en una piscina, tumbada en una colchoneta acuática y en topless. Y menos mal que se muestra boca abajo y no se le ven los pechos.

Aun así, la imagen ha levantado todo tipo de comentarios, como el que lanza uno de sus seguidores: “Si la santa madre Iglesia te ve en topless, te excomulga”; o este otro: “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante en la colchoneta”. Y un tercero manifiesta: “No te reconozco en las últimas fotos que estás subiendo”.

Desde luego, se muestra totalmente desinhibida y sin complejos. Desde que está al lado de Íñigo Onieva, su marido, se acabaron las antiguas proclamas religiosas; la transformación es más que evidente. Nadie piensa que haya perdido la fe, pero sí que sus alardes cristianos se han ido difuminando con el paso del tiempo.

La foto de la discordia se hizo durante sus recientes vacaciones en la lujosa localidad gaditana de Sotogrande, donde pasó unos días con su esposo, su hermana Ana y su cuñado, Fernando Verdasco. Allí disfrutaron de largos paseos, visitas a los restaurantes más exclusivos y juegos con los hijos de Ana Boyer.

Tamara no ha conseguido, de momento, su propósito de quedarse embarazada, y se vuelca con sus sobrinos como si fuera una segunda madre. Es muy niñera, como también lo demuestra con los hijos de sus amigas.