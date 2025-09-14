Irene, hija de José Luis Gil: "Debemos empezar a prepararnos para enfermar, porque además de doloroso, es muy caro"

Al actor José Luis Gil (Zaragoza, 1957), la vida se le quebró en noviembre de 2021, cuando un ictus isquémico en el hemisferio izquierdo del cerebro, le obligó a interrumpir su carrera artística de una forma abrupta debido a la gravedad de las secuelas. En ese momento es encontraba grabando nuevos episodios de "La que se avecina", la serie en la que interpretaba al concejal Enrique Pastor, uno de sus personajes más emblemáticos.

Después de 22 días de ingreso, inició un proceso de recuperación cuya evolución ha sido más lenta de lo esperado. Una de las secuelas es la afasia, un trastorno que dificulta la comunicación. Afecta a su capacidad para hablar, escribir y comprender el lenguaje, aunque él permanece consciente de su situación y le genera gran frustración. Debido al interés generado y el cariño que le ha transmitido su público, su hija Irene decidió, como portavoz de la familia, dar visibilidad a la enfermedad y ofrecer cualquier detalle reseñable, casi siempre a través de sus redes.

"Lo importante es cómo lo afrontamos"

Ha sido ahora cuando Irene ha dado un paso más en esa transparencia con una entrevista en televisión en "Y ahora Sonsoles", el programa que presenta Sonsoles Onega en Antena 3. Además de seguir poniendo rostro a las secuelas de estas esta enfermedad, quiso rendirle un homenaje con un mensaje poderoso: "Lo importante más allá de lo que nos sucede, es cómo lo afrontamos". Era la primera vez que hablaba en televisión sobre el estado de su padre y se remontó al momento del diagnóstico, cuando el equipo médico les transmitió el demoledor pronóstico. "Ya nada es igual", expresó.

Destacó también el impacto emocional para su madre, la actriz de doblaje Carolina Montijano, y cómo la familia vive con la esperanza de que la recuperación continúe, sin poder saber con certeza si José Luis volverá a la actuación. En todo momento, Irene ha agradecido el cariño y el apoyo constante que han recibido de los compañeros de profesión y seguidores de su padre. Ese agradecimiento lo ha trasladado después de la entrevista a sus redes sociales con una importante reflexión.

"Conceder la entrevista, para mi, supuso un gran esfuerzo, por tener que exponerme, por lo que teníamos que contar y porque no quería emocionarme.

El objetivo principal era visibilizar las secuelas del DCA, homenajear a mi padre @jose_luis_gil_sanz y trasladar que lo importante más allá de lo que nos sucede, es cómo lo afrontamos.

Creo que al igual que nos preparamos para morir debemos empezar a prepararnos para enfermar, porque además de doloroso, es muy caro.

También agradecer a todos sus compañeros y a sus jefes, por el cariño inmenso y el apoyo que nos siguen haciendo llegar, es precioso saber que le quieren y admiran tanto.

Y a todos, gracias, estoy recibiendo muchos mensajes, no puedo responderlos todos, coincidís en que queréis seguir viéndole y sabiendo de él, pues aquí le tenéis hace unos días, nos dimos un paseo y nos tomamos un cafetito en familia".