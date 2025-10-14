Irene Rosales confirma su relación y pide respeto: "Es una persona anónima"

Tras su separación con Kiko Rivera, después de 10 años de relación y dos hijas en común, Irene Rosales podría haber recuperado la ilusión en el amor. Fue Lorena Vázquez ayer en "Y ahora Sonsoles" cuando desveló que la andaluza estaría saliendo con Guillermo, un empresario sevillano que rondaría los 40 años, recién separado, moreno, con barba y cuerpo atlético.

Horas, después, tras el revuelo que supuso esta información, Irene Rosales no dudó en reaccionar públicamente, echando balones fuera al ser preguntada sobre el asunto. "Madre mía. Bueno, también he estado con un pastelero, con otro... Agosto da para mucho, da para mucho", declaraba ante las cámaras.

Da un paso al frente

Esta mañana, la ex de Kiko Rivera ha dado un paso al frente y ha pedido privacidad para su supuesta nueva ilusión. "Es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo. Este tipo de cosas no me gustan nada. No me gustan nada porque que se hable de mí es normal porque soy una persona pública y estoy en este medio, pero de las personas que son totalmente anónimas no me gusta que se esté hablando, ni dando ningún tipo de información", ha expresado Irene Rosales, defendiendo el anonimato de Guillermo. "Él no ha salido, lo han sacado. Él no ha salido en ningún lado", ha insistido al escuchar que ahora, tras salir a la luz su relación, se convertiría en personaje público.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Sin poder disimular su sonrisa, ha confesado que se encuentra "muy bien, disfrutando mucho de mis niñas, del día a día y listo". Además, Irene Rosales ha desmentido que exista una mala relación con Kiko, asegurando que "todo está muy bien" con el DJ.

"No voy a contestar nada más respecto a alguien que no pertenece a esto, ¿vale?", ha zanjado la televisiva, añadiendo que "todo el mundo, hombre, todo el mundo tenemos derecho a ser felices y hacer la vida".

Esta confirmación llega horas antes de saber que Irene Rosales y su nueva ilusión protagonizan la portada de "Lecturas" y "Semana" de mañana, miércoles 15 de octubre. Ambos han sido fotografiados besándose y disfrutando de su tiempo juntos.

Irene Rosales se reivindica

No es la primera vez que la andaluza reivindica su derecho de rehacer su vida tras su separación con Kiko Rivera. "Hay veces que leo ciertos comentarios y se me pasa por la cabeza contestar como si tuviera que justificarme de algo... Y después pienso, haz con tu vida lo que te dé la gana, porque todo el que juzga sin saber es porque no te conoce. Es mi vida, la vivo y disfruto como quiero. Así que prefiero agradecer enormemente todos esos comentarios tan bonitos que me mandáis. Vosotros que me enviáis cosas bonitas, sí que merecía la pena", escribía en Instagram antes de participar en "Bailando con las estrellas" como concursante invitada.