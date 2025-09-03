Irene Rosales y su “dulce ilusión”: todos los detalles del chico con el que ha sido pillada

Mucho se ha hablado sobre las posibles infidelidades de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales. A lo largo de los once años que ha durado su historia de amor han sido docenas las veces que se le ha adjudicado al Dj aventuras extramatrimoniales en los platós de televisión. ¿La última? Esta misma semana cuando dicen que llevaba supuestamente una doble vida con una joven en Nueva York, a la que conoció durante la grabación de su canción ‘Mentirosa’. Pero también a su esposa le están apareciendo nuevas conquistas, aunque, eso sí, tan solo una vez roto su unión.

Un día después de conocerse el final de su matrimonio, unas imágenes de Irene cenando con un chico acapararón todas las miradas. Se ponía de relieve la cercanía que mostraban los comensales, entre risas y mucha complicidad. No hubo beso ni caricias, pero fueron muchos los que entendieron que ahí había algo más. Se pixeló el rostro del joven, pero se aseguraba que era muy guapo y atractivo. Este miércoles en ‘TardeAR’ dan un paso más y le ponen profesión, al descubrir gracias a los espectadores que el afortunado es pastelero.

La “dulce” nueva ilusión de Irene Rosales

El programa de Telecinco pone de relieve que los cónyuges han dejado claro que en su ruptura no han jugado papeles protagonistas terceras personas. Aun así, mantienen que Irene Rosales ya ha conocido a un “dulce” amigo. Juegan mucho con este adjetivo, pues desvelan ahora que el joven que mostraron en las imágenes de su cena en un restaurante con copas de vino es pastelero. Algo a lo que han tenido acceso gracias a las decenas de llamadas que han recibido desde que mostraron las imágenes de gente que le reconocía como el pastelero de su barrio.

Todo se emplaza el pasado 28 de agosto. Suena el teléfono y desde el otro lado les informan de que “el domingo, estábamos desayunando en el bar a las 9:00 horas y ella entró. La mujer de Kiko Rivera”. Otro testigo se topó con Irene Rosales y su nuevo amigo al día siguiente: “Te diría el lunes. La recogía en un coche. Cuando me giré, vi que estaba el hombre, el muchacho, esperándola. Salieron los dos andando, uno al lado del otro. Vamos, cien por cien que era este hombre. Yo lo reconocí porque lo sigo en TikTok”.

Diferentes días, pero siempre con el mismo chico. Irene Rosales está muy bien acompañada por un joven misterioso, al que ya han adjudicado una profesión: pastelero. De ahí que digan que es la nueva “dulce” ilusión de la exmujer de Kiko Rivera. Uno al que describen los testigos como “con barbita, castañito, 1,80 aproximadamente. A simple vista me pareció que podría tener entorno a los 40 años. Es verdad que el chaval es guapo y demás”. Todos los que se han cruzado en su camino destacan que la actitud era cómplice y cercana, narrando detalles como que andando él le llegó a poner la mano a ella en la espalda de manera suave. Un gesto que los testigos dicen que no tendrían con sus amigas, de ahí que piensen que son algo más.