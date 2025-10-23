Pareja
Irene Rosales, emocionada por la mudanza de Guillermo cerca de ella: "Espero que no quiera tenerme lejos"
La nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera se ha cambiado de casa
Irene Rosales vuelve a estar ilusionada en el amor tras su separación con Kiko Rivera. Después de 10 años de relación y dos hijas en común, el matrimonio anunciaba su ruptura a finales del mes de agosto. Dos meses después, la andaluza ha comenzado una nueva relación sentimental con Guillermo, un apuesto empresario sevillano. Tras salir a la luz sus primeras fotografías, ambos han dejado de esconderse. De hecho, la televisiva se sinceró esta semana en "Semana" sobre su incipiente relación.
"Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo", declara Irene Rosales en el anterior medio citado, asegurando que no ha sido infiel a Kiko Rivera. "Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa", desvela la joven.
La mudanza de Guillermo
Mientras la pareja continúa conociéndose, Guillermo ha decidido dar un paso más en su relación con Irene Rosales y se ha mudado muy cerca del domicilio familiar de ella, donde convive con sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Kiko Rivera. Según "Lecturas", la televisiva acompañó a su nueva ilusión a ver la vivienda que se encuentra a escasos minutos de la suya.
Parece ser que su relación va viento en popa e Irene Rosales no puede disimular su felicidad ante su incipiente noviazgo con Guillermo. La andaluza, tras conocerse la mudanza de su nueva ilusión, ha reaparecido ante las cámaras y ha querido aclarar que "son casualidades, casualidades, de verdad". Aún asi, ha reconocido con una sonrisa que espera "que no quiera tenerme lejos".
El silencio de Kiko Rivera
Mientras Irene Rosales continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su nueva ilusión, Kiko Rivera ha optado por guardar silencio y no pronunciarse sobre el asunto. Como la televisiva reveló en su entrevista en "Semana", al DJ le ha dado "las explicaciones que creía necesarias" sobre su incipiente relación con Guillermo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Previsión meteorológica