Irene Rosales, enamorada: todos los detalles de su nueva ilusión: “Está de muy buen ver”

La vida ha dado un giro inesperado para Kiko Rivera e Irene Rosales. Este verano daban a conocer su intención de romper su matrimonio, después de 11 años de relación y dos hijas en común. Por ellas prometían un final de su historia de amor silencioso y pacífico. No deseaban perjudicar a las menores con guerras innecesarias y ambos gritaban a los cuatro vientos lo difícil que ha sido tomar esta decisión, pero también lo necesario que era separar sus caminos. Tenían ilusiones puestas en esta nueva etapa que daba comienzo. Pero todo apunta a que ella no recorrerá el nuevo camino en solitario, sino con un supuesto nuevo amor.

El Dj se ha refugiado en su trabajo en la música y como streamer para superar el duelo de su fracaso matrimonial. Ella, por su parte, se está dejando mimar de nuevo por Telecinco, aceptando la propuesta de mostrar sus dotes como bailarina, acercándola a los platós. Pero esta vez no para hablar de su familia, del estado de su corazón o sus nuevas ilusiones. Sobre eso se impone el silencio. Pero desde Antena 3 se ha desvelado que la influencer está rehaciendo su vida en brazos de un apuesto joven, con el que ha dejado de esconderse.

Irene Rosales pasea con su nueva ilusión

Lorena Vázquez, colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’, lleva al plató toda la información. Se subraya la importancia de las fechas. En agosto se dio a conocer que el hijo de Isabel Pantoja y su esposa separaban sus caminos. Ahora la periodista plantea la posibilidad de que esta nueva ilusión de Irene Rosales habría sido decisiva en la toma de la decisión. Y es que el joven ya formaría parte de su vida cuando aún no se conocía que su matrimonio hacía aguas.

Pero, ¿quién es él? Se le presenta desde el citado programa como “Guillermo, es un empresario sevillano de unos cuarenta años. Moreno, con barba y cuerpo de gimnasio”. Pero no solo el físico es importante, sino también la situación familiar y sentimental de ambos les hace formar una buena pareja: “Está recién separado y tiene un hijo adolescente”, anuncia la periodista, que destaca lo difícil que lo ha tenido para confirmar esta noticia, dado el celo con el que ahora la influencer blinda sus intimidades y su entorno. “Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver”.

Ha impuesto el silencio, pero ya se les ha podido ver juntos en citas de “una relación que lleva fraguándose desde hace unos meses”. Lorena Vázquez subraya que Irene Rosales y esta nueva ilusión comenzaron antes de que se confirmase la ruptura matrimonial. Eso sí, la decisión de romper fue muy meditada por la pareja y no lo confirmaron hasta que estaba en boca de todos, pero ya no hacían vida juntos y tan solo compartía techo y responsabilidades con sus hijas. “Sí que se conocían desde hacía bastante tiempo y además este chico vive bastante cerca del domicilio conyugal de Kiko Rivera e Irene Rosales”.