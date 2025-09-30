Irene Rosales encuentra nuevo trabajo junto a Anabel Pantoja tras su ruptura de Kiko Rivera

Después de once años formando equipo, nueve de ellos como marido y mujer, Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto punto y final a su matrimonio. Una difícil decisión que ha supuesto un shock para sus allegados, quienes por otro lado no eran ajenos a sus dificultades y discrepancias. Han pasado por mucho este tiempo y son muchos los problemas que les habían distanciado, pero también mucho lo que siempre les mantendrá unidos como familia, siendo sus hijas su principal preocupación y el motivo por el que han pactado una tregua.

El Dj ha comenzado una nueva vida en un piso de soltero en Sevilla, donde está dando algún que otro quebradero de cabeza a sus vecinos. Está centrado en su trabajo en la música y como streamer, tras haber hecho borrón y cuenta nueva en sus redes sociales, eliminando todo rastro de su pasado. Pero también su ya exmujer está dispuesta a los nuevos inicios, lo que le lleva de nuevo a un plató de televisión. Aunque había tomado la determinación de alejarse de los focos y de los pasillos de Mediaset, ahora que está de nuevo soltera ha decidido regresar y darle una nueva oportunidad al medio, para así asegurarse un porvenir propio.

Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Irene Rosales ficha de nuevo por Telecinco

La nuera de Isabel Pantoja no ha querido sacar rendimiento económico a su revés sentimental. No desea dar mayores explicaciones sobre lo sucedido en la intimidad de su hogar y no quiere entrar a desmentir o confirmar lo que otros han expuesto en los debates televisivos sobre los motivos que han llevado su unión al fracaso. Tan solo se ha limitado a emitir comunicados improvisados en sus redes sociales y dejar claro que no ha ofrecido entrevista o exclusiva alguna. Desde entonces guarda silencio. También sobre el misterioso joven que le acompaña y del que dicen que es su nueva ilusión. No se pronuncia.

Pero ahora vuelve a terreno peligroso. En Telecinco no solo ha sacado provecho económico, sino también episodios dolorosos al comercializar con su vida personal, lo que ha puesto en jaque su intimidad. Es por eso que optó por recuperar, en parte, su anonimato. Pero ahora regresa, tal y como anuncian desde la cuenta ‘Poco pasa TV’. Eso sí, no será para alimentar los programas de crónica social o para hablar sobre su vida privada, sino más bien para mostrar un talento hasta ahora desconocido en ella: sus dotes como bailarina.

Irene Rosales ha aceptado la propuesta de la cadena para sumarse al elenco de concursantes de ‘Bailando con las estrellas’. Eso sí, no gozará de la misma consideración que Anabel Pantoja. La prima de su ya exmarido es concursante de pleno derecho y cada sábado compite en la pista de baile para alzarse como ganadora del talent show. Sin embargo, ella acudirá al espacio en calidad de estrella invitada, participando tan solo en una de las próximas galas. Nada que ver con su pasado televisivo en realities o como colaboradora, gancho para opinar sobre el clan Pantoja. Eso lo quiere dejar atrás. Ahora los pasos que dará estarán coreografiados y podría abrirle el camino para fichar para la próxima edición del programa.