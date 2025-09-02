Irene Rosales se harta de mentiras y cuenta la verdad de su divorcio de Kiko Rivera: "Es totalmente falso"

Ya ha pasado casi una semana desde que se dio a conocer que Kiko Rivera e Irene Rosales tomaban caminos separados tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común. Desde el primer momento dejaron claro que fue una decisión que tomaron de mutuo acuerdo y en buen término, pero desde que conoció la noticia se han barajado otras hipótesis mucho menos amables.

Hay quien asegura que en el divorcio han influido “terceras personas”, problemas económicos o un supuesto “detonante” que habría sacado de sus casillas a Rosales. Nada más lejos de la realidad, la ya expareja de Kiko Rivera ha roto su silencio para desmentir las informaciones que se están publicando sobre su ruptura.

Aunque intenta llevar este proceso de la forma más discreta que le sea posible, Rosales ha aprovechado la presencia de reporteros de la agencia Europa Press en la puerta de su casa para aclarar algunas cuestiones acerca de su separación. “Ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación totalmente normal”, ha comentado sobre la inesperada visita de esta mañana de Kiko Rivera al domicilio familiar, en el que se encontraban ella y sus hijas.

Ni infidelidades ni deudas, Rosales insiste en que nada turbio se esconde tras su divrocio, tan solo el desgaste de una pareja que lleva junta más de una década: “Es que no hay nada malo, y me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema. Que se dejen de inventar cosas económicas y demás, porque es totalmente falso. Que dejen de nombrar a terceras personas, porque son terceras personas que no tienen nada que ver, y ya está”.

Irene Rosales deja claro que no habrá reconciliación con Kiko Rivera Europa Press

Parece referirse a su entrenador personal, con quien le han relacionado sentimentalmente en las últimas horas, refiriéndose a él como la “nueva ilusión” de Rosales. De momento, no se ha confirmado que entre ellos exista algo más que una buena amistad.

La excuñada de Isa Pantoja señala que no hay más historia que la de un matrimonio que se ha acabado y que “es una cosa de él y mía”. Por encima de todo, son padres de dos niñas y velarán únicamente por sus intereses: “Lo vamos a hacer lo mejor posible por ellas, ¿vale?”.

No hay mayor muestra de que la separación se ha producido por las buenas que mientras que Irene Rosales atendía a la prensa, Kiko Rivera se encontraba dentro de su casa con las niñas, donde seguramente se habrá quedado a comer para pasar tiempo juntos, como la familia que, pese a todo, siguen siendo.