Irene Rosales negocia una exclusiva millonaria, mientras zanja otra polémica

La ruptura matrimonial de Kiko Rivera e Irene Rosales está monopolizando las mesas de debate en los platós de televisión. Muchas son las teorías que se ponen sobre el tapete informativo, destacando posibles motivos por los que la pareja ha decidido poner fin a once años de relación, con dos hijas en común. Sobre ellos, los protagonistas guardan silencio y dejan que sean otros los que lleven la voz cantante, mientras tan solo rompen su silencio para subrayar lo difícil que ha sido tomar esta decisión y que sus niñas son su principal interés.

Pero ahora la influencer también ha entendido necesario salir a la palestra pública para emitir un nuevo comunicado y desmentir lo que muchos dan por cierto. No tanto sobre lo que ha sucedido en su matrimonio, sobre esto deja hablar a propios y extraños. Lo que no está dispuesta a dejar pasar es que ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista ‘Lecturas’ y que este miércoles corona el kiosco rosa. Ahí sí ha estallado cabreada. Pero se asegura que, en realidad, estaría preparando la exclusiva con otro medio y no con la revista.

Irene Rosales, entre negociaciones y desmentidos

Kiko Rivera confirmó su separación matrimonial a la vez que dejaba claro que no estaba dispuesto a comercializar con su drama. Promete no llevar su asunto a las revistas ni a los platós de televisión, encontrando un mejor refugio a su historia en sus redes sociales. Aquí puede controlar los tiempos y el guion. Pero no sería igual por parte de Irene Rosales, como así apuntan desde ‘Informalia’, que estaría preparando una exclusiva muy jugosa y muy bien pagada.

Se hablan de cifras estratosféricas que se fijarían en seis cifras. Desde el citado medio mantienen que las negociaciones siguen su curso, aunque aún no ha encontrado el canal por el que dar sus explicaciones tras su separación. Escucha ofertas de revistas y se deja tentar también por programas de televisión como ‘De viernes’. Se está planteando dar el paso para ofrecer sus primeras declaraciones tras el ocaso de su matrimonio. De ahí quizá que haya estallado enfadada al darse por cierto que ya habría concedido su entrevista a ‘Lecturas’. Esto lastraría sus futuras negociaciones, al bajar el interés del público y, con ello, los ceros del talón.

Desmentido de Irene Rosales Instagram

Desde el citado portal se asegura que “ya ha vendido” su historia al mejor postor, aunque no llegan a acertar cuál sería el que anota el gol. Pero no habría sido ‘Lecturas’, a pesar de que este miércoles ella sea la protagonista de la primera plana: “Irene Rosales, todas las veces que se siento humillada en su matrimonio”, reza el titular, al que le acompaña una declaración: “He tenido mil motivos para dejar a Kiko”. Contundentes palabras que, como ella señala, han sido sacadas de contexto, pues no son actuales, sino de una entrevista del pasado.

“Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva, ni absolutamente nada. No he hablado con nadie, ni he dicho absolutamente nada. Esa foto es de hace muchísimo tiempo y las declaraciones las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir yo esa frase y han aprovechado el momento”, denuncia Irene Rosales, que no oculta su enfado: “Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada. No he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo como es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso”, se queja en sus stories de Instagram para el conocimiento de sus seguidores.