Irene Rosales da un paso al frente tras su separación con Kiko Rivera: "Es mi vida, la vivo y disfruto como quiero"

Kiko Rivera e Irene Rosales han iniciado caminos separados. Un mes después de confirmar su ruptura después de 10 años de relación y dos hijas en común, el DJ y la televisiva se encuentran inmersos en sus respectivos compromisos profesionales. Este sábado 4 de octubre, después de un tiempo alejada de la pequeña pantalla, la ex nuera de Isabel Pantoja vuelve a la televisión como concursante invitada a "Bailando con las estrellas", programa en el que participa Anabel Pantoja, prima de su exmarido. Esta semana, las que fueron durante tantos años primas políticas, se han reencontrado de nuevo tras la mediática ruptura.

El mensaje de Irene Rosales

Cansada de recibir comentarios sobre su vida, Irene Rosales ha roto con su discreción en redes y ha emitido un contundente mensaje a todos sus seguidores. Sus palabras se han interpretado como una clara declaración de intenciones tras su separación con Kiko Rivera.

"Hay veces que leo ciertos comentarios y se me pasa por la cabeza contestar como si tuviera que justificarme de algo...", comienza diciendo en el escrito. "Y después pienso, haz con tu vida lo que te dé la gana, porque todo el que juzga sin saber es porque no te conoce. Es mi vida, la vivo y disfruto como quiero", sentencia Irene Rosales. "Así que prefiero agradecer enormemente todos esos comentarios tan bonitos que me mandáis. Vosotros que me enviáis cosas bonitas, sí que merecía la pena. Un abrazo enorme", finaliza en el story.

Las palabras de Anabel Pantoja sobre Irene Rosales

Tras su primer encuentro, Anabel Pantoja desveló ante los medios durante el estreno del musical de Cenicienta en el Teatro Coliseum de Madrid cómo había visto a Irene Rosales. Según la primo de Kiko, su exmujer está "muy bien, súper nerviosa, pero ella lo va a hacer bien", en referencia a su vuelta a su nuevo reto televisivo en "Bailando con las estrellas". Tal y como explicó Anabel, cuando Irene "me ha visto ha sido como 'qué guay, qué tranquilidad'". "Está muy ilusionada con el trabajo", aseguró la influencer sin querer entrar en más detalles sobre Rosales.