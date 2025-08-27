Irene Rosales, pillada con un “chico atractivo” en una cita que levanta sospechas

Kiko Rivera e Irene Rosaleshan puesto punto y final a su relación. Se conocieron en 2014 y desde entonces han vivido un sinfín de aventuras, aunque no todas ellas agradables. Quizá por ello, once años después, de los cuales nueve han sido como marido y mujer, han decidido tomar caminos por separado y buscar la felicidad cada cual por su lado. Algo que afrontan con serenidad, después de haber meditado mucho su situación y entender que lo mejor es hacerlo de mutuo acuerdo, sin echarse los trastos a la cabeza y, sobre todo, pensando en sus hijas para hacerles el proceso lo más fácil y menos traumático posible.

El Dj ya ha abandonado el domicilio conyugal y ha encontrado refugio en otra residencia en Sevilla. Así trata de huir de la presión mediática, asegurando que no hará más declaraciones al respecto, más allá de su comunicado en redes, para no lucrarse de su drama. Mientras tanto, Irene Rosales tomó precauciones, alertó a su familia mediante un mensaje y está recibiendo visitas en su domicilio. Aunque también ha realizado otros planes. Unos que levantan las sospechas del equipo de ‘TardeAR’, que quieren dar a entender que podría haber rehecho su vida. Así ceban unas imágenes de la influencer con un “apuesto joven”, al que pixelan y protegen bajo un cartel rojo con la palabra “censurado”.

Irene Rosales, muy bien acompañada tras su ruptura

“A la par que nos enteramos de su separación, a este programa nos han llegado unas imágenes de Irene Rosales con un chico en una velada compartiendo mesa y mantel”, asegura Verónica Dulanto, que asegura que “el chico es muy guapete”. Frank Blanco, su copresentador, añade que además de mantel, se comparten también “miradas”. Desde el programa de Telecinco se lanzan a la piscina y plantean que podría ser un incipiente romance: “No sabemos quién es este chico, pero oye, que podría cambiar toda esta historia”.

Se pregunta a Raquel Bollo sobre si conoce a este joven, pues ella es cercana a la familia, pero lo niega. Si dice que le suena de algo, aunque no le sitúa. Otros que han visto las imágenes en plató aseguran que hay “complicidad, incluso flirteo”. Paloma Barrientos opina por su parte que “la carita de Irene es de coqueteo”. Una apreciación de los colaboradores al ver un vídeo grabado el lunes por la noche y enviado al programa en la tarde del martes, cuando aún no había saltado la bomba de su separación.

La testigo que hizo llegar el material al programa subraya que “el chico es mono”. También describe cómo se mostraba ella: “Iba muy natural vestida, con unas botitas y un vestidito negro cortito, ajustadito”. En las imágenes se ve que “tienen una charla muy animada y hay mucha complicidad entre los dos” y hacen hincapié en las sonrisitas de la ahora exmujer de Kiko Rivera, mientras comparten una copa de vino. Después, “se fueron los dos juntos en un coche grande”, donde estuvieron unos minutos hablando antes de iniciar la marcha. Lo que no logra el programa es identificar quién es él. El público no lo ve, pues le pixelan, aunque aseguran que “a él lo pixelamos y no lo enseñamos por una cuestión legal, pero creernos cuando os decimos que es un chico guapo, apuesto, atractivo…”. Irene, a través de Raquel Bollo, dice que es solo un amigo, algo que “pasará mucho a partir de ahora”.