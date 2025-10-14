Irene Rosales reacciona a su supuesta nueva ilusión: "Da para mucho"

Fue a finales del mes de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban su separación. Después de 10 años de relación y dos hijas en común, le matrimonio tomaba caminos separados. Desde entonces, a la exnuera ha vuelto a primer línea mediática y ahora, la andaluza ha sido relacionada sentimentalmente con un hombre que podría haberle hecho recuperar la ilusión en el amor.

Las palabras de Irene Rosales

Según desveló hace unas horas Lorena Vázquez " Y ahora Sonsoles", Irene Rosales mantendría una nueva relación con Guillermo, un empresario sevillano de 40 años aproximadamente, moreno, con barba y cuerpo atlético. "Está recién separado y tiene un hijo adolescente", revelaba la periodista. "Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver", añadía sobre la identidad de la supuesta nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera.

Irene Rosales, sus enigmáticas declaraciones tras salir a la luz su nuevo amor: "Sois muy listos" Europa Press

Tras esta información, todas las miradas se posaban en la televisiva, que no dudaba en reaccionar ante las cámaras. "Madre mía. Bueno, también he estado con un pastelero, con otro... Agosto da para mucho, da para mucho", respondía con humor y una sonrisa enigmática al ser preguntada por su actual situación sentimental. "No voy a entrar, no voy a entrar", ha insistido ante las preguntas de la Prensa, añadiendo que "sois muy listos, en verdad sois muy listos".

Más detalles de la supuesta nueva ilusión de Irene Rosales

Tal y como apuntó Lorena Vázquez, ya se les ha podido ver y es "una relación que lleva fraguándose desde hace unos meses". Según la periodista, comenzaron antes de que se confirmase la ruptura matrimonial. "Sí que se conocían desde hacía bastante tiempo y además este chico vive bastante cerca del domicilio conyugal de Kiko Rivera e Irene Rosales", señaló.