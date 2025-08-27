Irene Rosales se refugia en su familia tras su confirmase su separación con Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales son, indiscutiblemente, los protagonistas del día. La pareja, después de 11 años de relación y dos hijas en común, Ana y Carlota, han tomado caminos separados. La noticia ha causado un gran revuelo mediático y todas las miradas están puestas en el ya exmatrimonio, que vuelve a primera línea mediática con su ruptura.

La visita de Irene

Ha sido la portada de la revista "Semana" la encargada de desvelar en su último número en exclusiva la separación de Kiko e Irene. Minutos después, el propio DJ ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram confirmando la noticia. Tal y como ha explicado, su ruptura ha sido de forma amistosa y siempre estarán unidos por sus hijas. La andaluza no ha tardado en reaccionar al comunicado de su expareja y ha comentado la publicación con un emoticono de un corazón rojo.

Irene Rosales se refugia en su familia tras su separación de Kiko Rivera Europa Press

Mientras su separación acapara todos los titulares de la crónica social de nuestro país, Irene Rosales se encuentra alejada del foco mediático, refugiándose en su familia y los suyos tras conocerse la noticia. Vanesa Rosales, no ha dudado en trasladarse al domicilio de su hermana para estar a su lado en estos momentos, siendo su mayor apoyo tras su ruptura con el DJ.

Detalles de la ruptura

Según han desvelado en el programa "Vamos a ver", la pareja había tomado esta decisión hace un tiempo por desgaste de la relación y no hay terceras personas. Desde el espacio de Mediaset han añadido que Kiko e Irene han esperado hasta el final del verano para que sus hijas disfrutaran tranquilas de sus vacaciones.

Según Pepe del Real, Kiko e Irene llevarían haciendo vidas separadas desde hace meses. Alexia Rivas ha ido un paso más y ha asegurado que la andaluza se sentía sola en su matrimonio y habría comunicado la noticia a su familia la semana pasada a través de un mensaje. "La semana pasada, Irene manda un mensaje de texto a todo su círculo más íntimo, cuando digo íntimo digo sus personas de máxima confianza y les dice que se va a separar. Les dice que se va a divorciar y que la decisión es firme. Os aviso porque sé que pronto va a salir la noticia. Hemos tardado un tiempo en formalizar todo y en tomar la decisión, sobre todo, para que las niñas se adapten, para hacer esto bien por ella", ha declarado la periodista en "Vamos a ver".