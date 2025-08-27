Irene Urdangarin y Juan Urquijo ponen fin a su relación

El último miércoles de revistas de este agosto de 2025 llega con la intensidad de un capítulo coral en el que se entrecruzan despedidas sentimentales, pérdidas irreparables y, también, algún motivo para la esperanza. El kiosco de hoy parece reflejar en sus portadas un verano agridulce en el que las historias de amor no siempre encuentran final feliz.

El titular más llamativo lo protagoniza en la revista "¡Hola!" Irene Urdangarin. La hija de la infanta Cristina y su pareja, Juan Urquijo -hermano de Teresa Urquijo y cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-, han decidido poner fin a una relación que se había consolidado con naturalidad dentro de sus respectivas familias. Juntos habían construido un noviazgo discreto pero sólido, capaz de superar las miradas públicas que inevitablemente acompañan a quienes llevan apellidos de peso. Sin embargo, a las puertas de su segundo curso universitario en Oxford, Irene emprenderá este nuevo capítulo en solitario. Una ruptura que sorprende por lo estable que parecía su historia de amor.

Irene Urdangarin y Victoria Federica Instagram

Las primeras alarmas de una posible crisis en la joven pareja surgieron ante la ausencia de Irene en el bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y primer sobrino de Juan. La menor de los hijos de la Infanta Cristina, que sí había asistido a los anteriores compromisos familiares de los Urquijo, no aparecía en uno de los días más felices y señalados para la familia. Ninguno de los dos dio ninguna explicación, fieles a su discreción.

Este verano la tónica ha sido la misma. Mientras Juan viajaba al sur de España con su familia y amigos, Irene permanecía al lado de su madre y de sus hermanos en Bidart.

También en la esfera real, aunque menos duradera, se enmarca la separación de Victoria Federica y Borja Moreno. La hija de la infanta Elena y el empresario no han podido sortear una crisis que finalmente ha puesto fin a su relación, apenas un año después de haber comenzado. La coincidencia temporal de ambas primas en la misma situación sentimental convierte su doble ruptura en el comentario más repetido en las sobremesas de agosto.