El irónico mote con el que han bautizado a la casa de Kiko Rivera

Acaba de llegar y ya empiezan a sacarle motes a Kiko Rivera en la nueva zona donde se ha instalado. El más irónico es con el que han bautizado a su amplio chalet: “La quinta del Algarrobo”, en referencia a la parte de la urbanización donde vive, donde una de las calles se llama Algarrobo.

Uno de sus vecinos cuenta, riéndose, a nuestro periódico que “el nombre le va que ni pintado al hijo de Isabel Pantoja. Yo le encuentro un cierto parecido con aquel bandolero que acompañaba a Curro Jiménez en la serie de televisión. Tiene ciertos rasgos del personaje”.

Se refiere a “El Algarrobo”, el papel que interpretaba el fallecido Álvaro de Luna, fiel escudero del mismo Curro.

A Kiko ya se le ve aparecer por los alrededores de su nueva casa. Llega acompañado de algunos amigos y, por el momento, no se hace notar. Por ahora no se ha acercado al club social ni se le ha visto en las pistas de pádel.

Kiko Rivera Gtres

Como ya contamos ayer, algunos vecinos se han disgustado con el traslado del DJa la urbanización porque piensan que puede volver a las andanzas de antaño y organizar ruidosas fiestas en su domicilio.

María R. tiene su chalet muy cerca del de Kiko y nos comenta que “aquí vivimos todos muy tranquilos, nunca ha habido problemas entre los vecinos y no nos gustaría que este chico rompiera las normas de conducta de la urbanización. Este es el temor que tenemos, conociendo sus antecedentes del pasado. Ya lo hemos hablado y veremos en qué plan ha venido”.