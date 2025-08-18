Isa Pantoja rompe a llorar al confesar su depresión postparto: "La nostalgia me robó momentos"

La maternidad suele presentarse como un cuento de hadas, pero detrás de cada fotografía idílica existe también una realidad más compleja. Isa Pantoja lo sabe bien. El pasado mes de junio, la llegada de su hijo Cairo -fruto de su relación con Asraf Beno- llenó de felicidad a la pareja y a toda su familia. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una etapa plenamente luminosa pronto se tornó en un periodo de sombras para la hija de Isabel Pantoja, que ha confesado entre lágrimas haber atravesado su momento más duro tras el parto.

Durante su embarazo, Isa vivió meses de calma y plenitud. "El embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido tan feliz que no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo", contaba recientemente. Acostumbrada a sentir las pataditas de su hijo dentro de ella, confiesa que la separación física que implica el nacimiento la desbordó emocionalmente: "Él tenía que nacer ya, pero yo no tenía prisa", reconocía.

Nostalgia postparto

Esa intensidad emocional se transformó en una depresión postparto que la dejó al borde del colapso. La joven, madre ya de un niño de 10 años fruto de una relación anterior, reconoció en redes sociales que esta vez todo fue distinto. "La nostalgia postparto me robó momentos. Mi mente se refugiaba en los recuerdos del embarazo. Soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez", explicaba en un vídeo donde aparece visiblemente emocionada.

Lejos de ocultar su vulnerabilidad, Isa decidió mostrarla al mundo, consciente de que poner palabras a lo que tantas mujeres viven en silencio puede ser también un acto de valentía. "Todo me sobrepasó", admite, aunque ahora empieza a ver la luz al final del túnel. En las mismas imágenes compartidas con sus seguidores, se la puede ver sonriente y serena, disfrutando de instantes de ternura junto a Asraf y su pequeño Cairo. "Y ese día llegó", asegura, convencida de que la tormenta ha empezado a disiparse.

El relato de Isa Pantoja pone de manifiesto la cara menos glamurosa de la maternidad, esa que rara vez se muestra en las revistas y que sin embargo acompaña a muchas mujeres tras dar a luz. Con honestidad y sin filtros, la hija de la tonadillera ha convertido su experiencia en un testimonio íntimo y necesario, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros es posible volver a encontrar la luz.