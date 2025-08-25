Isabel Pantoja vuelve a Cantora para poner orden en su vida

Necesita tranquilidad para poner en orden su vida, afrontar nuevos proyectos y solventar como sea sus deudas con Hacienda. Isabel Pantoja, lo cuenta el periodista Kike Calleja, regresa a sus orígenes, a su finca Cantora, en un viaje que no alargara con el tiempo, porque su verdadera intención des trasladar a vivir fuera de España. Se especula con que podría elegir uno de estos dos destinos: Portugal y República Dominicana. Pero antes debe poner en orden sus pertenencias, elegir lo que se va a llevar y lo que dejará en la finca.

Otra posibilidad es que pase un tiempo en su casa de El Rocío, allí encontrará la paz que tanta falta le hace. En el aire quedan por desarrollar varios proyectos, la gira americana, la grabación del documental y la serie sobre su vida y la salida de un nuevo disco en el que canta Un dueto con el grupo Il Divo.

Isabel Pantoja Gtres

Lo que parece muy claro es que sus hijos no tienen cabida en sus planes futuros, los desafueros entre ambas partes son más que notorios. Nadie da su brazo a torcer y Kiko y su hermana Isa han borrado a su madre de sus vidas. Al igual que ocurre con la tonadillera con sus retoños. Un cisma familiar que, por el momento, no tiene solución. Y en medio de la polémica, el hermanísimo Agustín, mente pensante y que ejerce una gran influencia sobre Isabel. Y ya se sabe que no se habla desde hace años con sus sobrinos. Quiere a su hermana para él solo, por ello la ha ido alejando de amigos y familiares. No se resignaría a convertirse en un segundo plato.